Украинская певица Maruv не отменила концерты в России

Выступления певицы Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), согласившейся отказаться от гастролей по России ради того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение», пока не отменяются, сообщили организаторы концертов.

«На нашем сайте есть афиша концерта, значит, он должен состояться», – сказали РИА «Новости» представители концертного зала «Известия Hall».

Согласно афише, концерт запланирован на 6 апреля. Кроме того, выступление Maruv ожидается на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» 5 апреля.

Ранее Корсун, одержавшая победу на национальном отборе на «Евровидение», пожаловалась на давление со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины и попытках заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

Украинский отбор на «Евровидение-2019» больше напоминает политическое шоу, чем на песенный конкурс. Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Артистку могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России.

Еще один политический скандал произошел вокруг других участниц отбора – сестер Анны и Марии Опанасюк из дуэта Anna Maria, на которых ополчились из-за их позиции по Крыму. В прямом эфире украинских певиц обругали матом, а их родителей внесли в базу «Миротворца». Сами исполнительницы сравнили Украину с СССР «в его худшие времена».