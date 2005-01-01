Участницы дуэта Anna Maria сравнили «европейскую» Украину с СССР

Анна и Мария Опанасюк, подвергшиеся на Украине жесткой критике из-за нежелания признавать Крым «украинским», сравнили Украину с СССР «в его худшие времена».

В Instagram девушки подчеркнули, что являются «украинскими певицами», которые живут и работают на Украине, «этот выбор сделали давно». При этом их родители, которые живут в Крыму, тоже «сделали свой выбор», на который сестры «повлиять не могут».

«Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем – родителей и Родину. Родители дали нам жизнь», – заявили Анна и Мария.

Они «даже представить не могли», что в «государстве с европейскими ценностями» будут чувствовать себя «будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей»

Анна и Мария подчеркнули, что не только не нарушали украинских законов и правил национального отбора на конкурс, но и «не давали концертов в России».

Скандал вокруг отбора на «Евровидение» стал для них «важным жизненным уроком».

«Мы его хорошо поняли и теперь с новыми знаниями идем дальше. Верим, что наши поклонники будут и впредь слушать музыку, которую мы создаем, которой мы живем, и оценивать нас как раз за то, что мы делаем», – говорится в сообщении.