От украинки Maruv потребовали выбрать между «Евровидением» и гастролями по России

Национальная общественная телекомпания Украины передала певице Maruv, одержавшей победу в отборе на «Евровидение», контракт, содержащий пункт о запрете на гастроли по России, сообщила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко.

«В контракте от общественной [телекомпании] есть требование о запрете гастролировать в России. Этот контракт певица получила для ознакомления», – сообщила Сидоренко в Facebook.

В то же время она признала, что на Украине нет закона, запрещающего гастролирующему в России участнику представлять страну на «Евровидение».

Певице дали сутки на то, чтобы ознакомиться с контрактом и принять решение. Примечательно, что согласие исполнительницы подписать контракт не гарантирует ей участие в конкурсе, так как даже после этого НОТУ будет вправе изменить решение о том, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли певица Maruv, одержавшая победу в национальном отборе на «Евровидение», представлять страну на конкурсе в Израиле; претензии к исполнительнице возникли из-за ее гастролей по России.

Напомним, что Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме.