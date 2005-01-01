Киев попытался вынудить Maruv отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская артистка Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила о давлении со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины и попытках заставить ее отказаться от участия в «Евровидении – 2019».

«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на «Евровидение – 2019», получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять», – написала артистка в Facebook.

Корсун уточнила, что является украинкой. «Люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе «Евровидение – 2019» несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их», – отметила она, добавив, что ради участия в конкурсе готова отказаться от выступлений в России.

В то же время Корсун раскритиковала требования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, указав на попытки давления. К примеру, артистке запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ, даже «несогласованный шпагат приведет к штрафу в 2 миллиона гривен».

Кроме того, Maruv запрещено общение с журналистами без согласования с НТКУ, она должна незамедлительно передать авторские права на песню, принадлежащие мировому лейблу Warner Music и «четко выполнять любые требования и указания НТКУ». «Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки», – уточнила артистка.

«Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. … Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение – 2019». Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», – добавила артистка.

Напомним, на Украине национальный отбор на «Евровидение-2019» был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Артистку могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России. Национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на выступления в стране, но даже согласие исполнительницы подписать контракт не гарантирует ей участие в конкурсе.