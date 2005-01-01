Права на песню украинки Maruv для «Евровидения» оказались у российской компании

Правами на песню Siren Song, с которой Maruv хочет выступить на «Евровидении» от Украины, владеет российская компания Warner Music Russia, сообщают украинские СМИ.

Об этом сообщил украинский канал «24» со ссылкой на Apple Music. Как заявил телеканал, «можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет».

Напомним, на Украине национальный отбор на «Евровидение-2019» был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на гастроли по России.