Над Украиной нависла угроза штрафа за «Евровидение»

Вопрос о возможном штрафе для Украины за отказ выступать на «Евровидении» в этом году будет рассмотрен после завершения конкурса, заявил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман.

«ЕВС и (Израильская корпорация общественного вещания) «Кан» сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс «Евровидение» этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события», – передает слова Гудмана ТАСС.

Также официальный представитель отметил, что такое решение должно приниматься «в консультации с Референтной группой, являющейся руководящим органом конкурса».

Напомним, в феврале из-за давления со стороны НОТУ победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на конкурс. После этого организаторы предложили отправиться в Телль-Авив другим финалистам, но и те не согласились. В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе в этом году.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Maruv не угодила украинским националистам.