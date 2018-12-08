Проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля им. Александрова

В Польше на выступлении ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова двое проукраинских активистов забрались на сцену и попытались сорвать концерт.

Концерт ансамбля проходил 7 декабря в польском Быдгоще, передает РИА «Новости» со ссылкой на OKO.press.

Артисты исполнили песню «Священная война» и начали показывать казацкий танец с саблями. В этот момент на сцену выскочили двое мужчин и развернули полотна с антироссийскими лозунгами. Мужчины и скандировали «Руки прочь от Украины».

В зале выходку встретили неодобрительными возгласами.

Затем хулиганы попытались достать польский и украинский флаги, но их выпроводили со сцены и выгнали из здания. После этого они развернули плакаты и флаги у входа в концертный зал.

В апреле Днепровский академический театр драмы и комедии отменил спектакль на русском языке по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня» в связи с поступившими угрозами.