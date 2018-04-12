«Правый сектор» в Днепре сорвал спектакль на русском языке

В связи с угрозами со стороны «Правого сектора*» Днепровский академический театр драмы и комедии отменил спектакль на русском языке по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня».

Как сообщает «Радио Свобода», прямых угроз в адрес театра якобы не было, однако в Сети появились сообщения, что украинские правые радикалы могут попробовать мешать проведению представления.

По словам заведующей литературной частью театра Галины Бабий, спектакль не будут снимать из репертуара, однако покажут его в другой день.

«Правый сектор*» обратил внимание на «Лесную песню» в конце марта, отметив, что будут «всеми силами сопротивляться русификации в Днепре».

«Местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт. Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российских оккупантов на украинскую молодежь», – заявляли праворадикалы.

Напомним, в ноябре 2017 года концерт российского актера Константина Райкина в Одессе пришли украинские радикалы в балаклавах, решив задать ему вопрос: «Чей Крым?» Украинская полиция квалифицировала срыв квыступления Райкина в Одессе как хулиганство.

В июне украинские радикалы подрались с полицией, пытаясь сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе. До этого украинский певец Иван Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов сорвать концерт в связи с позицией музыканта относительно России. Также ультраправые сорвали выступление украинской певицы Светланы Лободы.