В Россию позвали польского певца, которому запретили исполнять «Темную ночь»

Польский певец Петр Косевский, которому запретили исполнять советскую песню «Темная ночь» в польском Гданьске в Музее Второй мировой войны, сообщил, что его пригласили выступить в Москве и Ялте.

«Я в восторге от предложения Театра мюзикла, даже не предполагал, что мне посчастливится выступать в Москве. <...> Также я получил предложение выступить в мае в Ялте на фестивале в честь окончания Второй мировой войны», – сообщил Косевский, передает ТАСС.

Певец уже приехал в Москву, 14 и 15 декабря он выступит в спектакле «Жизнь прекрасна!» Московского театра мюзикла.

«В исполнении Петра «Темная ночь» прозвучит по-польски, а затем будет польско-русский дуэт с нашим исполнителем Андреем Вальцем. Петр также исполнит одну из известных польских песен», – отметил гендиректор театра Александр Новиков.

Новиков добавил, что театр может пригласить польского певца участвовать в других проектах.

Косевский рассказал, что ситуация с запретом стала резонансной в Польше.

«Вроцлавский музыкальный театр записал видео с исполнением «Темной ночи» и посвятил это директору музея, чтобы он послушал как следует текст. Волна поддержки была огромной, большинство поляков писали в соцсетях, что ситуация просто абсурдная», – отметил певец.

Напомним, польский певец Петр Косевский сообщил, что его и других музыкантов пригласили выступить в музее Второй мировой войны. Директор учреждения во время исполнения «Темной ночи» назвал песню большевистской и выгнал исполнителей.

После в музее заявили, что данная песня носит «недвусмысленно пропагандистский характер», она была создана «для пропагандистского производства советской кинематографии под названием «Два солдата».

Лидер польской организации «Курск» Ежи Тыц заявил, что директор Музея Второй мировой войны Карол Навроцкий, запретивший исполнение песни, должен покинуть свою должность.