В польском музее объяснили, зачем выгнали исполнявших «Темную ночь» музыкантов

Музей Второй мировой войны в польском городе Гданьск объяснил, почему выгнал музыкантов, исполнявших песню «Темная ночь».

Учреждение сообщило, что песня носит «недвусмысленно пропагандистский характер», она была создана «для пропагандистского производства советской кинематографии под названием «Два солдата», передает РИА «Новости».

Произведение «изображает размышление советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине, утирающей слезы над кроваткой (возможно их общего) ребенка», отметили в музее.

«Это пример создания романтической легенды красноармейца, который сражается за Советский край и тоскует по дому», – пояснили свою позицию в учреждении.

Сюжет напомнил работникам музея мысли об «убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин» в районах, населенных поляками.

«Трудно избавиться от ощущения срежиссированной провокации с политическим подтекстом», – заявили в музее о выступлении музыкантов.

Напомним, польский певец Петр Косевский сообщил, что его и других музыкантов пригласили выступить в музее Второй мировой войны. Директор учреждения во время исполнения «Темной ночи» назвал песню большевистской и выгнал музыкантов.