Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».

Как уточнил певец, его пригласили выступить в музее Второй мировой войны в польском Гданьске в рамках акции «Ночь музеев».

«Я думал, что искусство может каким-то образом объединить нас, а не разделить, что, слушая сентиментальные мелодии военных лет, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю ... Что мы встретимся в музее – месте культуры, и мы, как музыканты, сделаем этот вечер особенным ... Вы даже не знаете, как я ошибался», – написал Петр Косевский в Facebook.

Но когда певец вместе с другими артистами начал исполнять «Темную ночь», директор музея потребовал остановиться, назвав песню большевистской и запрещенной в Польше.

После того, как артисты вступились за песню, их попросили собрать вещи и покинуть музей. Косевский отметил, что они были «шокированы таким вульгарным поведением в культурном учреждении».

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