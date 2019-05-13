В Харькове с куртки мужчины срезали надпись Russia

В Харькове с куртки мужчины ножом срезали надпись Russia, видео инцидента появилось в Сети.

Видео на своей странице в Facebook разместила украинская организация «Світанок».

На кадрах к мужчине в спортивной куртке подходит с человек с ножом и срезает надпись Russia с его спины.

Ранее в Одессе мужчину задержали на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы за лозунг с упоминанием Советского Союза.

В январе члены украинских националистических организаций поймали чеченца и заставили извиниться его за российскую символику на одежде.