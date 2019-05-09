Мужчину задержали в Одессе за речевку «Слава СССР»

Мужчину задержали Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы за лозунг с упоминанием Советского Союза.

Гражданина задержали в парке Шевченко. Он кричал «Слава СССР!», сообщает портал «Думская».

Это не первый подобный инцидент, произошедший 9 мая в Одессе. Так, ранее молодого человека задержали за ношение георгиевской ленточки. Еще одного мужчину сопроводили в отдел полиции из-за демонстрации ленты и советского флага. На него составили административный протокол за ленту, а также завели уголовное дело по статье о декоммунизации за флаг.

Ранее участники акции «Бессмертный полк» в Киеве не дали радикалам и националистам сорвать мероприятие; местные СМИ отмечают, что украинцы стали смелее принимать участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

Между тем, в четверг в Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».