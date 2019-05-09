Участники акции «Бессмертный полк» в Киеве дали отпор радикалам

Участники акции «Бессмертный полк» в Киеве не дали радикалам и националистам сорвать мероприятие; местные СМИ отмечают, что украинцы стали смелее принимать участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

Собравшие в украинской столице участники акции держат в руках портреты своих родственников, воевавших с фашистами, а также плакаты «Никто не забыт и ничто не забыто» и баннер «Наша Победа».

У Стеллы героев группа радикалов и националистов попыталась перекричать музыку и выступления участников марша. «Слава Украине!», – выкрикивали они. В ответ участники акции кричали: «Фашизм не пройдет!»

«Чувство единства в таком строю не передаваемо! Это чувство победителей. Оно заложено в нас предками и завещано нам сохранить и передать своим детям, внукам и правнукам. Вот для чего это нужно живым!» – заявил в эфире с места событий корреспондент телеканала «Интер».

Портал «Страна.ua» отмечает, что смена власти в Украине обозначила несколько главных тенденций в праздновании 9 мая в 2019 году. Так, активность радикалов значительно снизилась. «В этом году все гораздо спокойнее. Активность ультраправых ограничилась в основном перфомансами. Исключением стал Харьков, где одному из организаторов «Бессмертного полка» брызнули в лицо из газового баллончика. В целом стычки были, но происходили они без фанатизма и серьезных последствий», – отмечает портал.

Издание также отмечает более смелое участие властей в акции «Бессмертный полк». «Особенно это было видно по Харькову. Там во главе марша … в числе прочих шел нардеп от БПП Александр Грановский. А мэр города Геннадий Кернес потребовал переименовать центральный проспект города в честь маршала Жукова», – пишет издание.

Оно также обращает внимание, что у украинцев «другое настроение». «Если в прошлые годы это были скорее акции против Порошенко и националистов, которые оскорбляли память Победы, то сейчас – это акции надежды на перемены», – добавляет портал.

В то же время сохраняется дискурс на запрет всего, связанного с СССР. «Несколько человек были задержаны за георгиевские ленты. Особенно поразила сцена, как напуганную старушку в советской пилотке окружили несколько полицейских и под крики «Фашисты!» вытолкали с марша. В этом смысле Украина осталась «страной Порошенко», где под прессинг силовиков попадают не те, кто устраивает уличный террор, а люди с другими взглядами на историю», – пишет издание.

Между тем, в четверг в Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

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