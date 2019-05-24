Запретившего песню «Темная ночь» главу музея потребовали уволить в Польше

Директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий должен уйти в отставку из-за запрета исполнения песни «Темная ночь», написанной композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца», заявил лидер польской организации «Курск» Ежи Тыц.

Тыц, который уже много лет занимается восстановлением памятников Красной армии в Польше, заявил, что «случившееся в музее в Гданьске – новое доказательство того», что местные чиновники «уже не знают, что сделать, чтобы угодить партии власти». По этой причине «они часто начинают вести себя нерационально, глупо, по-идиотски и скандально», передает ТАСС.

Он отметил, что в польских соцсетях и СМИ раскритиковали поведение директора музея.

«Я читал комментарии о том, что человек с таким уровнем знаний и личной культуры, подлым характером не должен занимать должность директора музея, так как это публичное место для всех. Он должен уйти в отставку», – подчеркнул Тыц.

Он добавил, что поведение главы учреждения продемонстрировало – «у него крайне мало знаний в области истории».

«Он должен знать, что автор слов – поляк (в 1950-е годы известный польский поэт Юлиан Тувим перевел песню на польский язык), что это песня о любви и тоске. Эту композицию можно петь во всех странах в любое время. Запрет исполнения этой песни – большая глупость», – считает активист.

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал «чудовищным инцидентом» запрет исполнения в Гданьском музее Второй мировой войны песни «Темная ночь».

Он подчеркнул, что «более чудовищно разве что последовавшее разъяснение музея: мол, это романтическая песня красноармейца, который тоскует о Родине по пути через Польшу в Берлин «до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин (и часто детей)».

Министр указал, что данный комментарий «за гранью добра и зла».

«Жаль, что я вынужден напоминать польским коллегам – деятелям культуры – очевидные истины и исторические факты. Но приходится», – добавил Мединский.

Он отметил, что польский «музей Второй мировой войны находится в Гданьске только потому, что в боях за его освобождение погибли 10 тыс. красноармейцев, потому, что в 1945 году этот город перестал быть Данцигом и был передан Польше волей победителя – Советского Союза».

Сам музей, посвященный именно такому исходу Второй мировой войны, продолжил Мединский, «существует только потому, что красноармеец, которого ждет дома любимая «... и у детской кроватки тайком слезу утирает...», дошел до Берлина и победил».

Сама Польша, подчеркнул он, «сегодня существует только потому, что ее освободила Красная армия». Иначе же, «по планам германского нацистского режима, она была приговорена к тотальному истреблению».

«В обиходе Рейха уже и слова-то такого не было – «Польша». До того момента, пока не пришел советский солдат, пока Красная армия не положила 600 тыс. жизней за то, чтобы Польша вообще была», – напомнил Мединский.

«Если потомки приговоренных к истреблению польских граждан, потомки наших братьев по оружию, солдат Войска Польского, считают, что все это наши и их предки делали в каких-то «перерывах», если они считают нормальным оскорбление не только русской, но в первую очередь собственной культуры и исторической памяти, – Бог им судья», – заключил министр.

Между тем 24 мая на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет песни «Темная ночь» говорит о попытке дегуманизации Советской армии, а также носит оскорбительный характер.

Она напомнила, что после инцидента на официальном сайте музея было опубликовано заявление с «оскорблениями в адрес красноармейцев». Так, песня была названа пропагандистской, а выступление артистов – срежиссированной политической провокацией.

Захарова указала, что «этот пресс-релиз носит не только оскорбительный, а просто действительно националистический, где-то на грани просто уже расистского, оттенок и посыл, что делает невозможным его прямое цитирование».

Напомним, польский певец Петр Косевский сообщил, что его и других музыкантов пригласили выступить в музее Второй мировой войны. Директор учреждения во время исполнения «Темной ночи» назвал песню большевистской и выгнал исполнителей.

После в музее заявили, что данная песня носит «недвусмысленно пропагандистский характер», она была создана «для пропагандистского производства советской кинематографии под названием «Два солдата».