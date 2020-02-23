Лоза похвалил украинцев на «Евровидении»

Участнику из России необходимо представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней на русском языке и перестать работать на чужую культуру, заявил певец Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020» с песней «Соловей» на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал, передает РИА «Новости».

«Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру», – заявил Лоза.

По его мнению, Россию на «Евровидении» может представлять любой артист, представляющий российскую культуру.

«Желательно спросить народ. Как делали раньше? Устраивался конкурс, люди выходили, пели песни и народ решал, кто поедет. Но никого не интересуют народные голосования, сейчас все решает междусобойчик профессионалов. Поэтому надо не ставить перед нашим человеком задачу победить, нам победа ничего не дает. А вот показаться можно, своей красивой песней», – заключил Лоза.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что на конкурсе «Евровидение–2020» Россию должна представлять группа «Фабрика» с песней «Мама молодая».

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