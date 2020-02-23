«Фабрику» предложили отправить на «Евровидение» петь о «нормальных ценностях»

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что на конкурсе «Евровидение–2020» Россию должна представлять группа «Фабрика» с песней «Мама молодая».

По его словам, «все предлагают каких-то кандидатов, троллинг какой-то». У «Фабрики» есть «клип, где девушки беременные», передает РЕН ТВ.

Матвиенко отметил, что девиз «Евровидения» – «откройся уже».

«Это наверное как «каминг-аут уже», – сказал он.

Он заявил, что «Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях».

Припев песни исполняется на украинском языке. По словам участницы коллектива Александры Поповой, эта песня посвящается всем молодым мамам.