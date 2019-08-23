Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ»

Украинский боксер Александр Усик резко ответил на вопрос о флагах России и Украины.

«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.

Один из подписчиков спросил: «С днем какого флага, Саня?». Свой вопрос он сопроводил изображением российского триколора и знаком вопроса.

Усик ответил, что «в случае» подписчика – с флагом ЛГБТ. Самой надписи «ЛГБТ» не было, вместо нее Усик добавил изображение «радужного» флага.

Как заявляет УНИАН, судя по аккаунту подписчика, собеседником Усика был saf.safonow2016 из России.

Боксер и прежде резко отвечал на вопросы о его позиции в отношении политического конфликта России и Украины. Так, он заявлял, что вопросы о принадлежности Крыма – «собачьи» и задаются только ради провокации. Усик родом из Симферополя.

23 августа на Украине отмечается государственный праздник – День флага Украины.

День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа.