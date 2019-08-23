Украинские военные начали марш в День флага под гимн бандеровцев

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на Софийской площади в Киеве.

Президент обратился к командирам военных подразделений со словами: «Берегите себя и слава Украине».

Зеленский вручил им ленты с почетными наименованиями, после чего военные под марш Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России) прошли по площади, передает ТАСС.

Глава государства не стал произносить речь, и после приветствия представителей украинской власти, покинул мероприятие.

23 августа на Украине отмечается государственный праздник – День флага Украины.

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