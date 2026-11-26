Tекст: Антон Антонов

По данным следствия, двое албанских нелегальных мигрантов Мирген Доку, 34 лет, и 32-летний Арилен Ндочи проникли в пустующий Анмер-Холл на королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк, взобравшись по водосточной трубе и вскрыв окно в гардеробной принца Уильяма и Кейт, где во время «хаотичного поиска» похитили шесть пар запонок и часы, пишет Sun.

Егерь и менеджер по охоте и охране природы поместья Дэвид Харрисон с помощью тепловизора заметил двух бегущих мужчин, преследовал их на квадроцикле, после чего полиция Норфолка задействовала дроны, собак и вертолет национальной полицейской авиационной службы, а прокурор Джон Купер заявил в суде: «Были выявлены два источника тепла в лесу примерно в двух километрах к северу от Анмер-Холла, дрон продолжил следить за подозреваемыми до тропы, где их и задержали».

В магистратском суде Нориджа прозвучало, что подозреваемые, предположительно, спали под открытым небом на территории королевского поместья и не знали, что нацелились на дом принца Уильяма, при этом камеры наблюдения зафиксировали еще одного фигуранта, которого полиция продолжает разыскивать.

Доку и Ндочи также предъявлено обвинение в незаконном проникновении на охраняемый объект по статье о специально обозначенных территориях, иммиграционные власти потребовали оставить их под стражей. Окружной судья в ходе видеозаседания из магистратского суда Вестминстера отказал в освобождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посторонние проникли на территорию загородного поместья Анмер-Холл на востоке Англии, принадлежащего принцу Уильяму и его супруге Кейт.

Во вторник правоохранительные органы Британии арестовали двух мужчин по подозрению во взломе загородной резиденции наследника британского престола.