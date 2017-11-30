Украинский боксер назвал «собачьими» вопросы о принадлежности Крыма

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO украинский боксер Александр Усик заявил, что вопросы о принадлежности Крыма – «собачьи» и задаются только ради провокации.

«Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете?» – приводит его слова «Апостроф».

Он спросил у журналиста, с какой целью у него спрашивают «такие глупости».

«Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты, пес, предатель!» – продолжал Усик.

По его словам, он никого не предавал, чтобы ему задавали такие «собачьи вопросы».

Он добавил, что он выступает под украинским флагом, гимн перед его боями играет украинский и во всем мире его знают как украинца.

При этом в Крыму, по словам Усика, он не был уже давно, а праздники отметил в Киеве.

Отметим, что в 2015 году Усик разозлил многих своих фанатов тем, что сфотографировался с георгиевской ленточкой.

При этом Крым он тогда называл Украиной.

Усик родом из Симферополя.