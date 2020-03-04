Украинскую певицу затравили после поста о Little Big

Украинская исполнительница Яна Шамаева, выступающая под псевдонимом Jerry Heil, предсказала победу российского коллектива Little Big на «Евровидении» и попала под шквал критики со стороны соотечественников.

«Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя «Евровидения?» – спросила Шамаева подписчиков в Instagram. В посте она разместила хештег с названием российской группы.

Экс-глава отделения «Правого сектора*» (запрещена в России) в Одессе Сергей Стерненко опубликовал критический комментарий в отношении Шамаевой, передает РИА «Новости».

«Жаль, что певица не ценит собственную страну, своих сограждан, что она готова закрыть глаза на более 13 тыс. погибших и оккупированный Крым и Донбасс», – заявил он.

По словам Стерненко, один из участников Little Big, Антон Лисов, гастролировал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Украинский журналист Айдер Муждабаев в соцсетях назвал Шамаеву «малороссийским существом».

«С такими песнями, как у нее, разве что в колхозах в Бурятии выступать. Очередное дно», – написал еще один комментатор.

«Худшее то, что таких «Ян» на Украине много, судя по комментариям наших соотечественников», – добавил другой.

«Ой, какая неожиданность. Не зря никогда мне не нравилась», – написала одна из пользовательниц.

Несколько человек вступились за певицу.

«Не знаю, можно ли это назвать поддержкой. Но, скорее всего, она права», – выразил мнение один из комментаторов.

«А где поддержка? Это предсказание вероятного результата», – написал другой.

Сама Шамаева после критики вновь обратилась к своим подписчикам.

«Народ, пост ведь не про поддержку определенной страны. И даже не про поддержку бенда. Вы где там прочитали такое? Конечно, я поддерживаю наших представителей, потому что у них клевая музыка! А еще клевый трек у Австралии! И мне кажется, что Little Big порвут зал, потому что они могут», – ответила она.

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на «Евровидение – 2020» отправится питерская группа Little Big, известная в том числе в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.