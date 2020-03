Выбран представитель России на «Евровидении – 2020»

Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» в Роттердаме представит петербургская группа Little Big.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. … Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы», – объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, передает ТАСС.

«Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!» – сказал солист группы Илья Прусикин.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип Every Day I’m Drinking на YouTube.

Первый альбом группы With Russia From Love был выпущен 17 марта 2014 года. 19 декабря 2015 года группа выпустила второй альбом — Funeral Rave. Он занял восьмое место в чарте российского iTunes и пятое – в Google Play. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей.

Little Big ездит в туры по России, Европе и США. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление. Видеоклипы группы отличаются гротескностью и нацеленностью на вирусное распространение.

«Евровидение – 2020» пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв «Откройся!». Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.

Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.