Канделаки предсказала победу Little Big на Евровидении

Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении «ударом под дых», выразив уверенность, что у группы есть все шансы занять первое место.

«Little Big на «Евровидении» — это, конечно, удар под дых. Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений «Скибиди». Во-вторых, «Евровидение» – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«В общем, Кубок Стэнли (или что там дают за первое место?) приедет в Россию)) Готовьте пленку для селфи!», – добавила телеведущая.

Накануне стало известно, что петербургская группа Little Big будет представлять Россию на «Евровидении – 2020». Основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв «Откройся!».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД