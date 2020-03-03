Группа Little Big собралась удивить зрителей на Евровидении

Основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

«Это большая ответственность, потому что мы представляем Россию. Поначалу мы радовались, потом пришел прям страх, потому что надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие для любой группы – планетарного масштаба», – цитирует солиста группы Little Big РИА «Новости».

«Юмор у нас в крови, без него невозможно жить. Песня будет веселой, не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены», – сказал Прусикин в эфире «Первого канала».

Накануне стало известно, что представлять Россию на «Евровидении – 2020» будет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв «Откройся!».

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