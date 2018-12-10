В Польше начали расследовать попытку срыва выступления ансамбля им. Александрова

Польские полицейские расследуют инцидент с провокаторами, попытавшимися сорвать выступление Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова в городе Быдгощ, сообщил представитель правоохранительных органов города Пшемыслав Сломский.

Полицейские «ведут разбирательство» по фактам нарушения 54-й и 60-й статей местного закона о безопасности массовых мероприятий, предусматривающих ответственность за нарушение порядка, пояснил Сломский, передает ТАСС.

«Мы собрали материал по этому делу и передаем его в прокуратуру, которая должна квалифицировать этот инцидент и установить, какое нарушение норм права произошло», – заявил представитель полиции.

ЧП случилось 7 декабря на первом выступлении коллектива в Польше. Во время мероприятия двое мужчин забрались на сцену с антироссийскими плакатами, флагами Украины и Польши, в зале встретили их действия неодобрительными возгласами. Охрана вывела обоих со сцены.

Организатор гастролей, директор Европейского рекламного агентства Петр Скульский заявил, что происшествие не сказалось на продолжении гастролей.

В 2018 году ансамбль выступает сразу в нескольких польских городах: Быдгоще, Вроцлаве, Лодзи, Ольштыне, Познани, Кошалине и Щецине.