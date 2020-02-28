Стоит ли России бояться украинских ракет

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

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Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

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Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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              Стоит ли России бояться украинских ракет

              Это - первые ступени ракет, сделанные на Украине. Однако комплектующие для них сделаны в России   28 февраля 2020, 17:15
              Фото: Sergei Pashchenko/ТАСС
              Текст: Михаил Большаков

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              Целая «ракетная программа» будет возрождена на Украине - по крайней мере, если верить заявлениям высокопоставленных украинских чиновников. В Киеве дают понять, что все ракетные успехи СССР связаны именно с украинским научно-техническим потенциалом. Так ли это на самом деле - и каковы шансы Украины стать великой ракетной державой?

              Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намеревается в ближайшее время «возродить ракетную программу» с целью ответа «любому агрессору». Отметился Данилов и еще одним откровением: «когда говорят, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные»

              Насколько высказывания высокопоставленного украинского чиновника соотносятся со здравым смыслом и реальной историей?

              Ветеринары-ракетчики

              Начать стоит с личности уникального летописца ракетной отрасли СССР и независимой Украины. Алексей Данилов застал СССР отнюдь не ребенком – он родился в шахтерском городке Красный Луч в Луганской (Ворошиловградской) области еще в 1962 году. Правда, с ракетным производством никогда связан не был, да и образование получил весьма специфическое – в 1981 году Данилов окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности... ветеринар.

              Впрочем, судя по всему, стезя врачевателя Буренок и Зорек его привлекала мало: проработав четыре года на непыльной должности ветеринара в «Зооуголке» парка имени 1-го Мая города Ворошиловграда и присматривая за волнистыми попугайчиками, Данилов ушел в кооперативный бизнес. А с 1994 года, почуяв что деньги делаются на модной «украинской идее», и вовсе переметнулся в политику, став сначала председателем городского совета Луганска, а в 2005 году – народным депутатом Украины от блока Юлии Тимошенко.

              После ряда скандалов середины 2000 годов Данилов временно исчез из публичной политики. Пока внезапно не всплыл в июле 2019 года в качестве сначала замсекретаря СНБО Укрианы, а с октября того же года – секретаря этого отвечающего за оборонную доктрину высшего органа власти страны. Вынырнувший «из ниоткуда» Данилов заменил попавшего в опалу у Зеленского предыдущего секретаря СНБО, Александра Данилюка, в силу чего многие не столь пристально следящие за украинской политикой люди даже не заметили изменения в киевской «табели о рангах», учитывая сходство их имен и фамилий.

              А вот тон высказываний поменялся радикально. По крайней мере, Данилюк, имевший «честное» высшее техническое образование и закончивший знаменитый Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, как-то не позволял себе столь эпических комментариев на предмет ракетной отрасли. А вот Данилову это вполне по рангу: ветеринар, и значит – в ракетах разбирается!

              98% Made in Ukraine?

              Скажем сразу: нам неизвестно, каким образом Данилов насчитал искомые 98% ракет, которые якобы были произведены «на Украине» в советское время. «Натянуть украинскую сову на глобус СССР» можно было бы, если бы Данилов сформулировал мысль, как «98% советских ракет имели хотя бы одну деталь, произведенную на тогдашней Украине», но даже такой посыл был бы наглым преувеличением.

              Да, в СССР между союзными республиками практически во всех отраслях была налажена самая широкая кооперация. В наиболее технологических изделиях (как военная продукция или ракеты) она была наибольшей. Это правило действовало в обе стороны: в условно «украинских» ракетах, например, произведенных в Днепропетровске или Павлограде, было столько же, если не больше российских деталей и узлов, нежели «украинских частей» в «российских» ракетах, произведенных в Воткинске или Миассе.

              О масштабе такой межреспубликанской кооперации можно легко судить, например, рассматривая более задокументированную и вышедшую из-под зонтика секретности историю строительства последних советских авианосцев в Николаеве.

              Малоизвестный факт – последний из спущенных на воду на Украине авианосцев, «Варяг», ставший впоследствии китайским «Ляонином», мог был вполне быть достроен в срок, еще до развала СССР. Помешал этому, в частности, этнический конфликт в Азербайджане, где в Баку находилось КБ «Норд», выпускавшее навигационные комплексы для всех авианосцев проекта 1143, а в соседнем Сумгаите – завод, который должен был изготовить уникальные 40-тонные подъемники для «Варяга». Специалисты просто сбежали с этих предприятий еще во время событий 1988-1989 годов, а постройка последних советских авианосцев застыла еще за три года до формальной кончины СССР.    

              Ровно такой же болезненный разрыв связей пережила и ракетная отрасль СССР. Однако нет худа без добра: в России именно в 1990 годах возникла оборонная доктрина, которая настаивала на максимальной локализации ракетного производства внутри страны, даже без опоры на страны бывшего СССР, вошедшие в СНГ. О результатах такой перестройки производственных связей наглядно говорят и результаты независимой России и «незалежной» Украины в постсоветский период. Украина в этот период отметилась запусками лишь одной-единственной по-настоящему «украинской» ракеты – днепропетровского «Зенита», с помощью которого в период 1992-2017 годов было осуществлено 67 запусков. Формально иногда называется лукавая цифра чуть ли не в 150 запусков «украинских» ракет, но сюда считают буквально все – и запуски произведенных еще в советское время конверсионных баллистических ракет «Циклон» и «Днепр», и даже изготовленные в Днепропетровске первые ступени американской ракеты-носителя «Антарес» («Таурус»).

              За это же время, с 1991 по 2019 год, Россия произвела 967 космических запусков – минимум в десять раз больше мифических украинских «98%». В случае же сравнения суборбитальных запусков военных баллистических ракет статистику приводить и вовсе смысла нет – у Украины просто нет такого рода пусков. Так что в этом случае смысл пропорции между Россией и Украиной и вовсе теряется.

              Так чем «грозить мы будем шведу»?

              Конечно, сказать о том, что «на зло надменному соседу» мы сделаем у себя свою собственную ракетную отрасль, с рулеткой и гейшами – дело нехитрое. Интересно другое: насколько в реальности Украина может рассчитывать не на мифическое «возрождение», а хотя бы сохранение остатков советского наследия.

              Если вы заметили, то статистику по «украинским» запускам мы привели вплоть до 2017 года. Это действительно так – после 2017 года новые украинские ракеты «Зенит» в космос не летали. Запуски конверсионных ракет «Днепр» (бывших РС-20 «Воевода») с российского космодрома Ясный прекратились еще двумя годами ранее, в 2015-м, когда президент Порошенко торжественно объявил о прекращении украинско-российского военного сотрудничества. С американскими заказами на первые ступени «Антареса» дела обстоят чуть получше – здесь последний запуск произошел как раз на днях, 15 февраля 2020 года и сотрудничество США с Украиной продолжается.

              Однако как раз первая ступень «Антареса» наглядно показывает глубину той «кроличьей норы», куда забралось ракетостроение Украины. Ладно, опустим то, что «Антарес» запускают с американского космодрома, собирают в США, а делают это американские специалисты при скромном участии украинских «командировочных». Опустим и ту интимную подробность, что вторая и третья ступени «Антареса» к Украине ровно никаким боком – их вообще полностью делают в США. Однако основная «зрада» находится в той самой первой ступени, которую действительно изготавливают на днепропетровском заводе «Южмаш».

              Дело в том, что в Днепропетровске (Днепре) собирают лишь низкотехнологичную «бочку»: силовую конструкцию первой ступени, емкости для горючего и окислителя, баки наддува высокого давления, системы подачи топлива, установленные на них датчики и клапаны, а также укладывают всю электропроводку ступени.

              А вот высокотехнологичный двигатель первой ступени на Украине сделать просто не в состоянии. Этот двигатель американский заказчик «Антареса», компания Orbital, покупает в сборе на подмосковном НПО «Энергомаш». Даже антироссийские санкции никак не повлияли на поставки российских РД-181 для запусков «Антареса» – эти уникальные ракетные двигатели год за годом попадают в особый список исключений по санкционному списку.

              Ракета пониже, факел пожиже

              Конечно, все вышесказанное касается настоящего ракетного хай-тека - ракет, способных достичь орбиты Земли, а также баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. Такие изделия Украина делать разве что с невероятным напряжением сил - или же не может делать вовсе. Проще ситуация со всем, что летает ближе и не так быстро.

              Пока что у Украины сохраняется возможность производить оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), дозвуковые крылатые ракеты, ракеты систем залпового огня и широкую номенклатуру других тактических ракет - противокорабельных, ракет ПВО, ракет «воздух-воздух».

              Несомненным успехом последних лет для ракетной отрасли Украины стало освоение в производстве реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» с новым корректируемым боеприпасом, разработанной на основе ракеты,

              разработанной на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Такие ракеты с максимальной дальностью около 130 км Украина пока делать может, причём, по заявлениям Киева, даже без «российских деталей». Хотя вот компоненты твёрдого топлива для них приходится все равно покупать за рубежом - «пороховую» химию в стране успешно подразвалили и многие химические заводы, например в Шостке или в уже упомянутом Павлограде, практически пошли под нож. Теперь остатки химической отрасли героически пытаются спасти - надо же чем-то снаряжать новые ракеты, которыми Украина собирается остановить «любого агрессора»...

              Например, на том же «Южмаше» с 2013 года ведётся разработка ОТРК «Гром», который впоследствии был модифицирован под требования заказчика из Саудовской Аравии, получив наименование «Гром-2». Радиус действия «Грома» заявлен, как 280 км, с возможностью увеличения до 500 км. Опытное шасси «Грома» уже даже выкатили на парад по случаю дня независимости Украины в августе 2018 года. Было заявлено, что изготовлено два опытных шасси, а полигонные испытания начнутся уже в конце 2019 года. Однако пока что «гром и ныне там»: на украинских полигонах тихо, а саудитов попросили зайти за ракетами... в 2022 году. Мол, доделать надо чуток, не всё пока собралось из деталей в готовую ракету. Так что, когда мы говорим о том, что разработка нового ОТРК является для Украины уже нетривиальной задачей, мы отнюдь не искажаем ситуацию. Сделать могут, а вот запустить в серию - с трудом.

              На основе этих наглядных примеров можно увидеть, в каком положении находится «98% советского наследия» Украины. Наверное, от них осталось 2%, просто ветеринар Данилов неправильно расслышал на заседании СНБО докладывавших ему ракетчиков...


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