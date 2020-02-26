Эксперт оценил способность Украины возродить военное ракетостроение

«Для возрождения ракетостроения требуется политическая воля, кадры и много денег. Не уверен, что Украина справится с такой задачей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о планах возродить ракетную программу.

«Я не знаю, что там возрождать. Во времена СССР на Украине был очень хороший оборонно-промышленный комплекс. Выпускали ракеты, ремонтировали любые комплексы ПВО, было все. Сейчас от этого ничего не осталось», – сказал экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

«Насколько я знаю, комплексы С-300, которые есть сейчас на Украине, к использованию не пригодны. Нет комплектующих, нет обслуживания, вся украинская «оборонка» стоит», – добавил эксперт.

«В жизни, конечно, всякое бывает. Но чтобы возродить ракетное производство – требуется, во-первых, время. Во-вторых – политическая воля. В-третьих – кадры. В-четвертых – очень много денег. Последние геополитические события показали, что Украина – слабая страна. Со слабой экономикой и слабой промышленностью. Справится ли Украина с такой задачей сегодня? Я не уверен», – заключил Айтеч Бижев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время возродит ракетную программу.

«Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будут возрождены, и мы сможем ответить любому агрессору», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины. «Когда говорилось, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные», – заявил Данилов в интервью украинскому «Радио НВ».

Напомним, в конце прошлого года осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие, от которой она отказалась, подписав Будапештский меморандум. На «обман» Украины с Будапештским меморандумом жаловался и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.

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