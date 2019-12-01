Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился своим мнением о том, как действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует себя вести на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата».

По словам Кравчука, он бы посоветовал Зеленскому «защищать Украину», передает РИА «Новости».

«Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», – заявил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, по мнению Кравчука, Зеленскому следует сказать, что украинцы – «великий народ», и что участники саммита должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

Экс-президент Украины также добавил, что на переговорах Зеленский должен руководствоваться национальными интересами. «Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», – считает Кравчук.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.

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