Пушков сказал, за что США стоит извиниться перед Украиной

Соединенным Штатам есть за что извиниться, но не перед нынешними киевскими властями, а перед украинским народом, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-президента Украины Леонида Кучмы. И извиняться, по его мнению, перед украинцами должен не Дональд Трамп, а Барак Обама.

«Кучма просто привлекает внимание к своей персоне», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Тема Будапештского меморандума – искусственная. Его подписали в 1994 году, он не был ратифицирован участниками и носит декларативный характер. В мире было подписано немало деклараций, которые в силу изменений политических условий остались в основном на бумаге», – объяснил собеседник.

Трамп не будет извиняться перед Украиной, уверен Пушков. «Ему это вообще не свойственно. И тем более перед Украиной, которая является клиентом США, полностью зависит от финансовых займов у западных государств и американской военной помощи», – добавил он.

«За что Штаты действительно могли бы извиниться, но не перед нынешним режимом, а перед всем украинским народом, – это за то, что они во время Евромайдана дали ощущение, что Украина сейчас превратится в любимого племянника США, на которого посыплется золотой дождь из кредитов, инвестиций и так далее. Но Евросоюз и НАТО не станут принимать в свои ряды страну, которая постоянно требует денег и ничего не может им дать, кроме потока мигрантов», – подчеркнул Пушков. Появление того же Джона Маккейна на майдане и слова поддержки со стороны американских политиков дезориентировали Украину и украинское население, уверен он.

«Но Трамп за это не несет ответственность. Это должен делать Обама и другие политики, которые дезориентировали, обманули украинское население, дав ему обязательства, которые они и не собирались выполнять», – подчеркнул собеседник.

«Главная задача для них была – оторвать Украину от России. А какой ценой для самой Украины – это американцев не волновало», – резюмировал Пушков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед Киевом за якобы невыполнение Будапештского меморандума.

Напомним, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании Будапештский меморандум, по сути, стал документом, лишившим Украину ядерного оружия.

Между тем замдиректора правового департамента МИД России Игорь Панин пояснил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского меморандума, в котором Украина регулярно обвиняет Россию, несостоятелен. Дело в том, что данный меморандум не является международным договором и не налагает допобязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.