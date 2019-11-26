Сенцов потребовал вернуть атомную бомбу Украине

Осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов заявил в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», и что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие.

Сенцова пригласили на совместное заседание трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник ему официально вручат премию Сахарова. В ходе дискуссий с европарламентариями прозвучали вопросы о минских соглашениях и Будапештском меморандуме.

«Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу свое мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу «формулы Штайнмайера». Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. «Нормандский формат», минские соглашения, что это такое?» – передает РИА «Новости» слова Сенцова, сравнившего эти переговоры с «попыткой перемирия».

«Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США», – сказал он, обращаясь к залу.

Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они «как бы ни при чем», Сенцов заявил, что раз в итоге «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают «формулу Штайнмайера».

«А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения», – сказал Сенцов евродепутатам.

Напомним, в декабре 2018 года МИД Украины обратился к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций для обеспечения безопасности Украины и соблюдения Россией принятых обязательств.

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