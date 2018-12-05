Украина пригрозила «подрывом режима нераспространения ядерного оружия»

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций для обеспечения безопасности Украины и соблюдения Россией принятых обязательств.

Инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны российскими силовиками, Киев расценил как акт вооруженной агрессии.

«Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года», - цитирует МИД Украины УНИАН.

В МИД Украины также заявили, что российская агрессия и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения. В то же время Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года главами Украины, США, России и Великобритании, Киев считает гарантом обеспечения безопасности и требует от Москвы полностью соблюдать принятые обязательства.

На Украине неоднократно заявляли о необходимости отказа от соблюдения Киевом договора о нераспространении ядерного оружия, в Киеве раздавались призывы к созданию так называемой грязной атомной бомбы.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа принести извинения Киеву за якобы невыполнение Будапештского меморандума.

Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.