Украина пожаловалась на перевооружение российского флота

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Поправки к Конституции показывают истинные ценности России

Путин потребовал, чтобы поправки вступили в силу только после того, как их одобрят на всероссийском голосованииФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях. На встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию были озвучены предлагаемые поправки в Основной закон страны и намечен возможный день для всероссийского голосования. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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              Украина пожаловалась на перевооружение российского флота

                 27 февраля 2020, 09:01
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота.

              Видеозапись выступления адмирала на форуме Age of Crimea была опубликована в YouTube.

              «Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота). Вместо 29 кораблей – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», – заявил Воронченко. 

              По его словам, суммарный залп составляет примерно 120 ракет. Адмирал добавил, что в Крыму появились комплексы «Бастион» и «Бал», а также «современные и очень эффективные» подводные лодки.

              «Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», – заключил командующий ВМСУ.

              Ранее новейшие корабли Черноморского флота провели первые учения в Средиземном море. В январе тральщик вошел в состав ВМФ России.


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