Новейшие корабли ЧФ провели первые учения в Средиземном море

Корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учения по преодолению минного заграждения в Средиземном море, в отряде кораблей были тральщик «Иван Антонов» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», недавно вошедшие в состав флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море. <...> Для экипажей патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов» это первые совместные учения в дальней морской зоне после приема в корабельный состав Черноморского флота», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По сценарию учений экипаж «Ивана Антонова» провел за тралами через условные минные заграждения патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Эссен», который также был задействован в маневрах. Для проведения противоминной разведки был применен подводный комплекс поиска и обнаружения мин.

«Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу по обеспечению прохода в минном поле для отряда кораблей, которые форсировали протраленный коридор и отработали действия расчетов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин», - отметили на флоте.

«Иван Антонов» проекта 12700 предназначен для того, чтобы находить и уничтожать мины на безопасной дистанции. Обладает высокой маневренностью, самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика (формируется методом вакуумной диффузии) и повышенной прочностью.

«Антонов» обладает длиной 61 метр и водоизмещением 890 тонн, скорость – 16,5 узлов. Экипаж состоит из 44 человек.

Напомним, 29 января тральщик вошел в состав ВМФ России.

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