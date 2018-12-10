ВМФ до конца года пообещали два новых корабля

До конца года Военно-морской флот России получит два новых судна: корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов» и корвет «Громкий» проекта 20380, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«У нас в финальной стадии испытаний, и мы надеемся, 14 (декабря) будет подписан акт на «Громком». И «Антонов» у нас на финальной стадии, чуть-чуть совсем осталось», – приводит РИА «Новости» слова Рахманова.

В проекте 20380 «Громкий» является уже вторым корветом, который строят для Тихоокеанского флота ВМФ в рамках программы перевооружения. «Громкий» был доставлен с Амурского судостроительного завода во Владивосток, чтобы пройти заключительные испытания.

«Иван Антонов» проекта 12700 предназначен для того, чтобы находить и уничтожать мины на безопасной дистанции. Обладает высокой маневренностью, самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика (формируется методом вакуумной диффузии) и повышенной прочностью.

Длина «Громкого» равняется 104,5 метров, его водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, скорость на полном ходу – 27 узлов. «Антонов» обладает длиной 61 метр и водоизмещением 890 тонн, скорость – 16,5 узлов. Экипаж противоминного корабля будет состоять из 44 человек.