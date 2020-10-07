В Белоруссии объяснили «переименование» Украины, Польши и Литвы Британский эсминец Dragon зашел в порт Одессы 7 октября 2020, 14:59 Текст: Евгения Шестак

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел в порт Одессы, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. «Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец королевских ВМС Великобритании Dragon», – сообщается на сайте ведомства. Эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС «на борту британского эсминца, а также проведение в море». Визит корабля продлится до 12 октября. Эсминец королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 вошел в состав флота в начале 2012 года. Ранее американский эсминец «Рузвельт» начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины.

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