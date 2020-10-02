Эсминец ВМС США покидает Черное море

Американский эсминец «Рузвельт» начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины, говорится сообщении Шестого флота ВМС США.

«Корабль ВМС США «Рузвельт» покидает Черное море и направляется в Средиземное после завершения успешного патрулирования совместно с нашими союзниками и партнерами в регионе. Американский флот регулярно проводит патрулирование и учения в акватории Черного моря», – передает ТАСС сообщение флота.

Напомним, 15 сентября силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США «Франклин Рузвельт» в акватории Черного моря.

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