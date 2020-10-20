В России оценили способности Украины построить базы ВМС

«Ни один из президентов Украины не способен построить военно-морскую базу», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Хмельнов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале строительства двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«Это все пустые разговоры. Ни один из президентов Украины, включая Владимира Зеленского, не способен построить военно-морскую базу в стране», – считает экс-начальник главного штаба ВМФ России, адмирал Игорь Хмельнов. Он также выразил надежду на то, что «у них появится разум», потому что «со стороны Крыма на Украину никто нападать не собирается».

Схожей точки зрения придерживается председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. По его словам, заявление Зеленского – «курам на смех».

«На Украине уже никогда не будет полноценных военно-морских баз. Создать таковую там невозможно. Сейчас на строительство базы с 10 причалами нужно минимум 300-500 млн долларов. У Украины таких денег нет. Кроме того, для обустройства баз в стране также нет ни инфраструктуры, ни строительных мощностей», – пояснил Ненашев.

По его словам, на Украине могут создать лишь «базу сомалийского типа, некоего пиратского пристанища для двух-трех катеров». Такие «базы» есть в Болгарии и Румынии, к чьим причалам могут заходить корабли НАТО», – добавил собеседник.

«Кроме того, Запад не рассматривает Украину как опорный пункт для своих военно-морских сил. У них для этого полно ресурсов на Кипре и в Греции. Украина идеально подходит для диверсий и провокаций, но не более того. Потому, скорее всего, Запад и в этом случае будет просто пользоваться территорией Украины для гнусных и ядовитых провокаций в отношении России», – заключил Ненашев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона. По словам президента, власти строят армию, которая не позволит отдать украинские территории. Он подчеркнул, что тот, кто отдал Крым «без боя», должен понести ответственность. Речь идет не о мести, а о справедливости, уточнил Зеленский.

Также он добавил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году. По его словам, финансирование будет не меньше, чем в текущем году: более 117 млрд гривен (4,12 млрд долларов), передает ТАСС.

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, «зраду» (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО и может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области.

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