Зеленский призвал наказать ответственных за «сдачу Крыма без боя»

Ответственные «за сдачу Крыма без боя» должны понести соответствующее наказание, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Те, кто без боя отдал Крым должны нести ответственность. Я хочу, чтобы всем стало понятно, что вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы, это касается не только этого вопроса, их у людей накопилось действительно тысячи», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина формируют свою боеспособную армию, которая способна защитить население и на суше, и на воде, и в воздухе, а также в киберпространстве.

«Чтобы больше ни у кого даже не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела – этого не будет никогда», – добавил он.

Напомним, Зеленский заявлял, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО и может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области.