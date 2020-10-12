Зеленский назвал условие, при котором готов уйти в отставку

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер.

Глава государства в интервью Би-би-си отметил, что никогда не «цеплялся за рейтинги и власть».

«Если я не смогу закончить войну в Донбассе – значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что верит в мир в Донбассе, иначе не шел бы в президенты Украины. «Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», – добавил он.

Ранее руководитель офиса главы украинского государства Андрей Ермак заявил, что конфликт в Донбассе завершится в течение президентства Владимира Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.

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