США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты»

США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».

Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стороны нацелены на «углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность на Черном море, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией <…>», передает ТАСС.

Хартия также провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа. При этом в хартии утверждается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.

Наконец, в документе содержится заверение в том, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Вашингтон собирается «поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой», перейти на «чистую» экономику, осуществить дерегуляцию энергетического сектора, диверсифицировать источники энергии, произвести интеграцию в электросеть Европы, модернизировать ядерный сектор, справедливым образом отказаться от угля и предотвратить использование Кремлем энергоресурсов в качестве геополитического оружия», пишут составители хартии.

Они также подчеркивают, что США сохраняют стремление «оказывать Украине содействие в реализации продолжающихся реформ в сферах обороны и безопасности», обучении личного состава вооруженных сил, организации военных учений. «Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины, нацеленные на то, чтобы придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями в целях повышения оперативной совместимости [войск сторон]», – говорится в тексте.

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

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