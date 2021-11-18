Как Берлин и Париж «достали» Лаврова

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США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
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Почему Западу дороги мантры о «российской агрессии»

Агрессивную политику ведет Запад, а вовсе не Россия Victoria Jones/Reuters
За последние дни западные лидеры отметились новой серией крайне антироссийских высказываний. Москву теперь обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. Как говорят политологи, реальный смысл этих заявлений вовсе не тот, каким он видится на поверхности. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Что стоит за откровениями российского МИДа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Для России публикация дипломатической переписки с Германией и Францией по поводу «нормандской четверки» – это не жест отчаяния и не попытка призвать партнеров к более нравственному поведению, а сохранение чистой совести. Подробности...
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Есть ли предел экспансии Эрдогана

Владимир Прохватилов
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Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

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Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...
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Лаврова «достали» Париж и Берлин

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    Как Берлин и Париж «достали» Лаврова

    Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД РФ Сергей Лавров
    		   18 ноября 2021, 23:30
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    «Можно сказать – достали». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил нетипичный для своего министерства поступок - на сайте ведомства была выложена переписка Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Предмет их разногласий - Украина и Донбасс, но прежде подобную переписку гласности не предавали. Что изменилось сейчас?

    Опубликованная МИД РФ переписка интересна в том числе тем, что позволяет заглянуть за дверь обычно закрытой «кухни». Уже поэтому ее стоит прочитать, оценив дипломатический язык, его корректный и четкий тон, обороты со множественными отсылками к прежним встречам и договоренностям и, помимо всего прочего, чувство юмора российского министра.

    Но главное в том, что такой шаг для российского внешнеполитического ведомства атипичен.

    Нельзя сказать, что подобная переписка строго конфиденциальна, поскольку ее содержание станет известно довольно широкому кругу лиц в аппаратах МИД и глав государств. Но в СМИ, например, ее не передают - это поперек традиции. И Москва щепетильно относится к оной в том числе по той причине, что ожидает аналогичной щепетильности от партнеров. Не делай другим того, чего не приемлешь для себя.

    То есть это случай из ряда вон. И в нем ясно видно личное отношение Лаврова, которого, по его словам, «достали».

    Чтобы понять, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения российского министра и сподвигнувшей его на атипичный жест, нужно понимать контекст переписки. Главы МИД России, Германии и Франции пытались договориться о новой встрече в «нормандском формате» (те же плюс Украина), чтобы обсудить прогресс по реализации Минских соглашений по Донбассу, точнее его полное отсутствие.

    О том, что такая встреча после долгого перерыва все-таки должна пройти, ранее условились лидеры трех стран, подчеркнув, что реализация Минска-2 - единственно возможный выход из кризиса. Если бы встреча прошла результативно, можно было бы провести переговоры в том же формате, но на высшем уровне, на чем горячо настаивают в Киеве.

    Готовя встречу Лавров предложил немецкому и французскому коллеге проект совместного заявления. Но те взбрыкнули, российский проект отвергли и предложили свой - полностью для РФ неприемлемый.

    У Москвы есть всего одно условие для участия в нормандской встрече - общая констатация того, что мирный процесс зашел в тупик из-за нежелания Украины выполнять ключевые пункты Минского соглашения в очередности, которую предполагает т.н. «формула Штайнмайера» (сначала особый статус Донбасса в конституции Украины и амнистия ополченцев, потом выборы по стандартам ОБСЕ и только потом передача украинцам контроля над границей между РФ и ДНР-ЛНР). Этого во французско-немецком варианте не было, а значит обсуждать - на уровне министров или на высшем уровне - нечего.

    Другие пункты Минска-2 можно реализовать только через прямые переговоры между Киевом с одной стороны и Донецком-Луганском с другой. Но Киев саму идею таких переговоров отвергает - в том числе для того, чтобы бесконечно затягивать процесс, сваливая вину за это на Москву. А Берлин и Париж ему в этом потакают, что и отразилось в ответе двух министров на предложение Лаврова.

    В преамбуле французско-немецкого проекта заявления так и сказано, что российское предложение о прямом диалоге «наверняка не будет принято». При том что такой диалог, во-первых, единственный выход из положения, во-вторых, выход, прописанный в Минске-2, в-третьих, утвержденный Совбезом ООН. Тут нельзя хотеть или не хотеть, тут нужно делать.

    Раз так, считают в Москве, объяснение одно: встреча в «нормандском формате» нужна Западу не для того, чтобы имплементировать Минские соглашения, а для того, чтобы уговаривать Россию переписать их в пользу Украины. Тогда Россия - пас. Такова позиция как Владимира Путина, так и Сергея Лаврова.

    Дальнейший ход событий предсказуем: Хайко Маас пошел бы к Ангеле Меркель, а Жан Ив Ле Дриан к Эммануэлю Макрону, заявив начальству одно и то же: Лавров срывает встречу в «нормандском формате», о которой вы договорились с Путиным. То есть «уважаемые коллеги», как к ним обращается Лавров, сделали бы Лаврова крайним, а у Меркель и Макрона создали бы ощущение того, что Путин «дурит им голову» и не отвечает за свои слова, потому что глава МИД не может действовать поперек воли президента.

    Итог - совместное заявление Берлина и Парижа в духе «Россия отказывается от переговоров по урегулированию...», к которому американцы и украинцы присовокупят что-то вроде «...потому что готовится ввести войска на Украину». Вашингтон и Киев раскручивают этот тезис уже сейчас, причем украинцы договорились до того, что наступать мы будем «с Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр». 

    Отсюда и нетипичная для Лаврова реакция - «достали». «Уважаемые коллеги» пытались подставить его лично. Представить тем, кто то ли профанирует договоренности, достигнутые с Путиным, то ли избегает встречи на четверых по тайному поручению Путина. Так, по цепочке, под дипломатический удар подставились бы президент России и вся Россия.

    Теперь, когда переписка опубликована, желающие могут убедиться, что Москва от «нормандского формата» и от идеи имплементации Минских соглашений не отказалась. Это не Лавров, а Хайко Маас и Ле Дриан пытаются «дурить голову» и отвергают основные положения плана, выполнению которого им приказали содействовать.

    То, что глава российского государства находится на одной позиции с министром и поддерживает его резкий жест, Владимир Путин подтвердил на коллегии МИД РФ в среду: 

    «Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, {Германия и Франция} потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и саморегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и «нормандском» формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме».

    Отметим, что подписание президентом во вторник исторического указа об интеграции экономик ДНР и ЛНР в экономику России могло стать реакцией именно на это. На то, что Берлин и Париж отказались давить на Киев и по сути благословили его на срыв имплементации Минских соглашений. 

    Этот жест, прямо подчеркивающий - профанация не пройдет, позиции Киева будут только ухудшаться. Донбасс стал еще ближе к России, а значит дальше от Украины.

    Теперь последует ход со стороны Запада. Хайко Маас и Ле Дриан наверняка обиделись (что в случае с Маасом вообще не важно - он скоро уходит в отставку), но проблема не в их обидах, а в том, что поведение Вашингтона в последние дни намекает на какую-то провокацию, так или иначе связанную с Украиной и Донбассом. А готовиться лучше к худшему. 

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