Зачем Россия зовет США в «Минск»

Москва давно предлагала Вашингтону подключиться к нормандскому формату для остановки конфликта в Донбассе. Признание прозвучало из уст главы МИД Сергея Лаврова. По его же словам, нынешний формат «четверки» не так уж важен для разрешения украинского вопроса. Когда и почему Москва поняла необходимость расширения нормандской четверки?

Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, но западные участники нормандской четверки (они же европейские гаранты Минских соглашений 2015 года) – Франция и ФРГ – категорически отказались. Об этом в понедельник рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Лаврова, разговор о возможном подключении Вашингтона к нормандскому формату имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Еще когда Джон Керри был госсекретарем, и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне», – сообщил Лавров, чьи слова передали издание «Коммерсант» и РИА «Новости».

В ответ Керри тогда заметил – если бы Соединенные Штаты пригласили подключиться к нормандскому формату, возможно, в Вашингтоне подумали бы над таким предложением, рассказал Лавров. «Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал ТАСС слова главы МИД.

При этом глава российской дипломатии отметил: не обязательно быть участником нормандской четверки, не обязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию.

По оценке эксперта-американиста Дмитрия Дробницкого, глава российской дипломатии открыл некоторые карты контактов неспроста. Москва устами главы МИД дает понять, что, с ее точки зрения, европейские участники нормандской четверки – ФРГ и Франция – неспособны оказать воздействие на Киев, так как ни Париж, ни Берлин не обладают достаточной геополитической субъектностью. «Субъектов здесь два: Россия и США. Притворяться, что есть еще движущие силы в данном вопросе, не имеет смысла. Равным образом притворяться, что есть состоявшееся, независимое, суверенное государство Украина, бессмысленно», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

Любопытно, что одновременно с сообщением о том, что Москва прямо предлагала США включиться в урегулирование украинского вопроса, Лавров прямо назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Действительно, Зеленский не раз заявлял, и сообщил в очередной раз в понедельник, о готовности ко встрече с президентом России в любом формате.

В ответ на свежее заявление из Киева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что с украинским руководителем сложно выстраивать диалог – поэтому президент Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Также следует напомнить о недавней статье зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, где красной нитью проходила мысль о бесполезности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».

Сообщение Лаврова представляет собой прямое обращение к заокеанским патронам Киева, минуя и Зеленского, и руководство европейских стран-гарантов «Минска», полагают эксперты. «Сигналы из российской элиты, в данном случае из высших дипломатических кругов – пошли в Вашингтон:

Россия не будет более унижаться и делать вид, что она готова вести переговоры с Киевом.

Это бессмысленное занятие, как и указал Медведев», – отметил Дробницкий.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает: исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча Владимира Путина и Джо Байдена в июне. «Там обсуждалась украинская тема, и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.

По мнению экспертов, после июньского саммита Путин – Байден в какой-то мере вести речь о некоем новом «духе Женевы» (так в прошлом именовали атмосферу разрядки в отношениях Москвы и Запада, что возникала после женевской конференции «Большой четверки» в 1955 году и после саммита Горбачев – Рейган 1985 года, прошедшей в том же швейцарском городе). Последствия женевской встречи нынешних лидеров США и России могут быть более эффективными, чем все предшествовавшие встречи нормандской четверки, полагает Погребинский.

Эксперт напомнил, по итогам визита Нуланд в Москву прозвучали слова об основании для дальнейшего взаимодействия. «Было заявлено, что США признают Минские соглашения безальтернативным вариантом урегулирования – и в США подтвердили позицию по особому статусу Донбасса. Это также следы беседы Путина и Байдена», – подчеркнул собеседник.

«Еще раньше, полгода назад, госсекретарь Энтони Блинкен обозначил стратегические внешнеполитические цели администрации Байдена, – в свою очередь указал эксперт-американист Малек Дудаков. – Глава Госдепа фактически сказал следующее: мы не стремимся наладить связи с Россией, но мы хотим, чтобы отношения были предсказуемыми. Не доброжелательными, а предсказуемыми. В контекст предсказуемости входит заморозка конфликта на Украине, что удовлетворяет администрацию Байдена».

Учитывая этот контекст, возможно предположить: Москва могла бы инициировать переговоры с США по украинскому вопросу в формате, гораздо более широком, нежели тот, что был сформирован после заключения Минских соглашений 2015 года, полагает Дробницкий. «Что касается собственно Минского процесса, то он давно и явно находится в тупике, – резюмировал собеседник. – Минские и все последующие договоренности попираются Украиной, спокойно и без проблем, ничего ей за это не делается, а против России вводят санкции за несоблюдение Минских соглашений – и это при том, что Россия не является стороной конфликта, который должны были остановить эти соглашения».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД