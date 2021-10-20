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20 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Зачем Россия зовет США в «Минск»

Во время одной из встреч Путина и Керри российский лидер предложил США включиться в решение украинского вопроса Михаил Метцель/ТАСС
Москва давно предлагала Вашингтону подключиться к нормандскому формату для остановки конфликта в Донбассе. Признание прозвучало из уст главы МИД Сергея Лаврова. По его же словам, нынешний формат «четверки» не так уж важен для разрешения украинского вопроса. Когда и почему Москва поняла необходимость расширения нормандской четверки? Подробности...
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Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

Линкоры типа «Севастополь» включили в себя многие передовые разработки того времени общественное достояние
В октябре 1911 года на заводе «Руссуд» в Николаеве началось строительство линкора «Императрица Мария», яркая жизнь которого прервалась 20 октября 1916-го, ровно 105 лет назад. Всего за полтора года службы корабль успел стать флагманом адмирала Колчака, а его загадочная гибель до сих пор вызывает споры среди историков и будоражит фантазию писателей. Чем еще был уникален «русский суперкорабль»? Подробности...
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Политику США на Балканах меняют опасные люди

Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар U.S. Department of State
В Белград приезжает новый посол США – Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе – она станет более наглой, жесткой и антисербской. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

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В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

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Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию?» Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...

ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Во время одной из встреч Путина и Керри российский лидер предложил США включиться в решение украинского вопроса
    		   20 октября 2021, 13:54
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    Москва давно предлагала Вашингтону подключиться к нормандскому формату для остановки конфликта в Донбассе. Признание прозвучало из уст главы МИД Сергея Лаврова. По его же словам, нынешний формат «четверки» не так уж важен для разрешения украинского вопроса. Когда и почему Москва поняла необходимость расширения нормандской четверки?

    Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, но западные участники нормандской четверки (они же европейские гаранты Минских соглашений 2015 года) – Франция и ФРГ – категорически отказались. Об этом в понедельник рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Лаврова, разговор о возможном подключении Вашингтона к нормандскому формату имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Еще когда Джон Керри был госсекретарем, и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне», – сообщил Лавров, чьи слова передали издание «Коммерсант» и РИА «Новости».

    В ответ Керри тогда заметил – если бы Соединенные Штаты пригласили подключиться к нормандскому формату, возможно, в Вашингтоне подумали бы над таким предложением, рассказал Лавров. «Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал ТАСС слова главы МИД.

    При этом глава российской дипломатии отметил: не обязательно быть участником нормандской четверки, не обязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию.

    По оценке эксперта-американиста Дмитрия Дробницкого, глава российской дипломатии открыл некоторые карты контактов неспроста. Москва устами главы МИД дает понять, что, с ее точки зрения, европейские участники нормандской четверки – ФРГ и Франция – неспособны оказать воздействие на Киев, так как ни Париж, ни Берлин не обладают достаточной геополитической субъектностью. «Субъектов здесь два: Россия и США. Притворяться, что есть еще движущие силы в данном вопросе, не имеет смысла. Равным образом притворяться, что есть состоявшееся, независимое, суверенное государство Украина, бессмысленно», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

    Любопытно, что одновременно с сообщением о том, что Москва прямо предлагала США включиться в урегулирование украинского вопроса, Лавров прямо назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Действительно, Зеленский не раз заявлял, и сообщил в очередной раз в понедельник, о готовности ко встрече с президентом России в любом формате. 

    В ответ на свежее заявление из Киева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что с украинским руководителем сложно выстраивать диалог – поэтому президент Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Также следует напомнить о недавней статье зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, где красной нитью проходила мысль о бесполезности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». 

    Сообщение Лаврова представляет собой прямое обращение к заокеанским патронам Киева, минуя и Зеленского, и руководство европейских стран-гарантов «Минска», полагают эксперты. «Сигналы из российской элиты, в данном случае из высших дипломатических кругов – пошли в Вашингтон:

    Россия не будет более унижаться и делать вид, что она готова вести переговоры с Киевом.

    Это бессмысленное занятие, как и указал Медведев», – отметил Дробницкий.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает: исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча Владимира Путина и Джо Байдена в июне. «Там обсуждалась украинская тема, и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.

    По мнению экспертов, после июньского саммита Путин – Байден в какой-то мере вести речь о некоем новом «духе Женевы» (так в прошлом именовали атмосферу разрядки в отношениях Москвы и Запада, что возникала после женевской конференции «Большой четверки» в 1955 году и после саммита Горбачев – Рейган 1985 года, прошедшей в том же швейцарском городе). Последствия женевской встречи нынешних лидеров США и России могут быть более эффективными, чем все предшествовавшие встречи нормандской четверки, полагает Погребинский.

    Эксперт напомнил, по итогам визита Нуланд в Москву прозвучали слова об основании для дальнейшего взаимодействия. «Было заявлено, что США признают Минские соглашения безальтернативным вариантом урегулирования – и в США подтвердили позицию по особому статусу Донбасса. Это также следы беседы Путина и Байдена», – подчеркнул собеседник.

    «Еще раньше, полгода назад, госсекретарь Энтони Блинкен обозначил стратегические внешнеполитические цели администрации Байдена, – в свою очередь указал эксперт-американист Малек Дудаков. – Глава Госдепа фактически сказал следующее: мы не стремимся наладить связи с Россией, но мы хотим, чтобы отношения были предсказуемыми. Не доброжелательными, а предсказуемыми. В контекст предсказуемости входит заморозка конфликта на Украине, что удовлетворяет администрацию Байдена».

    Учитывая этот контекст, возможно предположить: Москва могла бы инициировать переговоры с США по украинскому вопросу в формате, гораздо более широком, нежели тот, что был сформирован после заключения Минских соглашений 2015 года, полагает Дробницкий. «Что касается собственно Минского процесса, то он давно и явно находится в тупике, – резюмировал собеседник. – Минские и все последующие договоренности попираются Украиной, спокойно и без проблем, ничего ей за это не делается, а против России вводят санкции за несоблюдение Минских соглашений – и это при том, что Россия не является стороной конфликта, который должны были остановить эти соглашения».

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