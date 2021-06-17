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В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 00:05  |  vz.ru
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Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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    Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

    Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык    17 июня 2021, 00:05
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев

    Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами.

    В среду в Женеве на вилле Ла Гранж состоялись первые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Саммит продлился около трех с половиной часов вместе с перерывом. Перед началом беседы Байден подарил Путину солнцезащитные очки в авиаторском стиле (оба лидера любят такие аксессуары) и хрустальную статуэтку бизона. А российский лидер вручил американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва». В начале беседы президенты поприветствовали друг друга, обменялись улыбками и рукопожатием. Путин поблагодарил Байдена за инициативу провести встречу.

    Когда переговоры завершились, то оба лидеры выступили перед прессой с небольшим перерывом. Первым с журналистами пообщался Владимир Путин, который назвал саммит хорошим и отметил настрой обеих стран искать решение проблем. Президент России назвал Байдена опытным политиком и конструктивным собеседником. «Я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал Путин.

    Среди обсуждаемых тем, добавил Путин, оказалась стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная и кибербезопасность, сотрудничество в Арктике. В частности, озабоченности американцев по поводу милитаризации этого региона он назвал не имеющими под собой «абсолютно никаких оснований». По его словам, Россия восстанавливает в Арктике «утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру».

    На переговорах зашла речь и об Украине, но не «очень подробно». У России, заявил Путин, только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому. «Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, добавив, что тема вступления Киева в НАТО затрагивалась «мазком».

    Одним из главных итогов саммита стала договоренность начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Как напомнил Путин, Россия и США остаются «двумя крупнейшими ядерными державами – и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству, современности ядерных вооружений».

    Подтвердились ожидания по поводу возвращения российского посла в Вашингтон, а американского – в Москву. Президент назвал вопросом «технического характера», когда именно это произойдет. В МИД назвали срок до конца месяца. Российский посол Антонов покинул Вашингтон три месяца назад, а американский Москву – два месяца. Также страны начнут совместную работу в сфере кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам на американский трубопровод. Среди других насущных вопросов станет вероятный обмен заключенными. Эту тему обсудят дипломаты.

     

    Перспективы отношений с США Путин обрисовал словами писателя Льва Толстого: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». «Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин.

    Байден, в свою очередь, дал высокую оценку встрече и заявил на пресс-конференции, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными. «Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить», – сказал он.

    «Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами, не поступившись при этом ничем основанным на наших принципах и ценностях», – заявил американский лидер.

    Теперь у США и России есть четкая база для совместной работы, добавил Байден, уточнив, что работы для развития отношений предстоит много. По его оценке, следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог, а также реализовать идею об обмене заключенными. Он также подтвердил, что стороны договорились начать подготовку крупного соглашения по контролю над вооружениями. «Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны», – сказал Байден.

    Перед встречей дипломаты подчеркивали, что никаких письменных документов по итогам встречи ждать не стоит. Поэтому сюрпризом стало появление совместного заявления по стратегической стабильности. В опубликованном тексте говорится: «Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным». Оба лидера также подтвердили принцип, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Напомним, что предшественник Байдена Дональд Трамп отказывался выпустить аналогичное заявление с Путиным.

    Разговор в Женеве можно считать сигналом к нормализации отношений Вашингтона и Москвы, считает зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

    «Сделаны шаги, без которых все остальное было бы невозможно. И сделаны они не в связи с тем, что кто-то кому-то уступил и разменял свои национальные интересы, а в связи с тем, что усиливался риск непроизвольного начала термоядерного апокалипсиса. Все это понимали. Слава Богу, что сейчас появились технические возможности, которые были согласованы на высшем уровне, для поиска фундаментальных основ стратегической стабильности. Именно об этом заявили руководители наших стран», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.

    Шансы на дальнейшую нормализацию отношений могут увеличиваться по мере того, как будут возвращаться послы и начнется рабочий процесс согласования спорных вопросов между нашим МИДом и Госдепом США, добавил собеседник.

    Профессор Университета штата Теннесси (США), член клуба «Валдай» Андрей Коробков отметил соответствие итогов встречи ожиданиям – за исключением «технических деталей». Например, переговоры в узком составе – президентов и глав дипломатических ведомств – продлилась гораздо дольше запланированного, а вот беседа в расширенном составе продлилась короче.

    «Достигнуты предварительные договоренности в сфере ядерного разоружения и теперь начнутся соответствующие переговоры. Скорее всего, заключены договоренности, хотя об этом и не упоминалось публично, о нераспространении ядерного оружия, в том числе по иранской и северокорейской программам. Также ясно, что договорились относительно борьбы с ковидом и глобальному потеплению. Обе стороны продемонстрировали готовность к ведению переговоров по Арктике», – перечислил Коробков. «Сделаны и яркие символические шаги. Вернутся послы. Видимо, договорятся о расширении состава дипмиссий в обеих столицах».

    «Невидимым, но присутствующим элементом» переговоров эксперт назвал Китай, особенно в том, что касается темы ядерного разоружения и потенциальной военной гонки и экономического соперничества в Арктике.

    «Американская администрация подняла целый ряд тем, по которым Путин жестко дал понять, что не пойдет на уступки. Это Украина, внутренняя политика в России»,

    – отметил эксперт. Коробков предполагает, что лидеры предварительно достигли согласия и по обмену заключенными. «Видимо, двух американских ветеранов корпуса морской пехоты Пола Уилана и Тревора Рида попытаются обменять на россиян, – в частности, на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Неслучайно Путин всячески подчеркивал конструктивный характер встречи», – указал политолог, добавив, что Байден во время своей пресс-конференции сделал заявления в противоположном духе, поскольку ему «нужно предохранить себя от атак справа, от упреков в мягкости по отношению к Путину».

    Встреча показала, что попытки американского руководства критиковать положение прав человека в России «натыкаются на ответную риторику Путина, который на своей пресс-конференции заговорил о конфликтах внутри самих США и всячески подчеркивал, что не хочет повторения в России погромов, случившихся в США год назад», – подытожил Коробков.

    Напомним, эксперты газеты ВЗГЛЯД накануне предполагали, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут теперь вернуть на родину группу осужденных россиян и американцев.


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