Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
Разделы

Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
Перейти в раздел…

На какие уступки могут пойти Путин и Байден

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве Максим Блинов/POOL STEPHANIE LECOCQ
/ЕРА/ТАСС
В результате переговоров лидеры России и США вряд ли придут к серьезным компромиссам, однако встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит запустить сотрудничество по ряду направлений между странами на уровне профильных министерств и ведомств. К такому выводу прошли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя темы, которые планируют обсудить президенты двух стран в Женеве. Подробности...
Перейти в раздел…

Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии. Почему Москва организовала подобную акцию, как с этим решением был связан непрофессионализм советских спецслужб – и каким образом современные власти стран Прибалтики искажают контекст происходивших тогда событий? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка вырастила смертельного врага своими руками

Взаимодействие с Китаем пошло вовсе не так, как ожидали в США REUTERS/Kevin Lamarque
Ровно 50 лет назад, в июне 1971 года, США отменили эмбарго на торговлю с Китаем, и теперь эта страна прямо на глазах обгоняет США по целому ряду ключевых экономических показателей. Каким образом Вашингтон собственными руками создал себе глобального конкурента и как на принятие такого решения повлияло противостояние Запада с СССР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
При всех издержках и уязвимостях праймериз, ЕР – единственная партия, которая формирует списки, исходя из степени поддержки своих сторонников. Невзирая на размеры кошельков и кресел. Подробности...

Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Руководители крупнейших российских банков не от хорошей жизни подписывают рекламные контракты с интернет-фриками. Я уверен, их самих тошнит от всего этого гнусного акционизма, но куда деваться? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

Обсуждение: 15 комментариев

«Литва краснеет от стыда»

Перейти в раздел…

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...

Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
Подробности...

Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
    Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве Алексиевич вручили одну из высших наград Германии Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Абхазии российских туристов Рогозин заявил о трагедии «Бурана»
    Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пула В Ryanair оценили действия пилота, посадившего самолет с Протасевичем Сотрудницу МИД осудили за растрату 1 млн долларов Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида
    Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по «Северному потоку – 2» Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО Задержан насиловавший москвичек лосиноостровский маньяк

    блоковые иллюзии


    Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

    «не признана ВОЗ»


    Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»

    поставки титана


    Американские СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов

    Видео

    сделано в Китае


    Америка вырастила смертельного врага своими руками

    саммит в женеве


    Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

    транзит газа


    Украина придумала новый повод для давления на Россию

    роботы на госслужбе


    Когда депутатов заменят искусственным интеллектом

    особый класс


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм создает мнимые сущности

    привычка оптимизма


    Алексей Алешковский: Без свободы человек может обходиться свободно

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?

    На какие уступки могут пойти Путин и Байден

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве    15 июня 2021, 14:50
    Фото: Максим Блинов/POOL STEPHANIE LECOCQ
    /ЕРА/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    В результате переговоров лидеры России и США вряд ли придут к серьезным компромиссам, однако встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит запустить сотрудничество по ряду направлений между странами на уровне профильных министерств и ведомств. К такому выводу прошли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя темы, которые планируют обсудить президенты двух стран в Женеве.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве, которая состоится 16 июня, обсудят целый комплекс вопросов, которые условно можно разделить на три составляющих. «Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, отметил Ушаков.

    По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он. Ушаков также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из важнейших тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из Договора по ПРО, ДРСМД и Договора об открытом небе.

    Говоря об отдельных пунктах повестки, Ушаков отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности.

    «Эта встреча может дать сигнал для работы на уровне профильных министерств и ведомств в режиме диалога по ряду вопросов. Среди таких тем – сфера контроля над вооружениями. Также может несколько оживиться диалог по противодействию терроризму или по таким проблемам, как ситуация в Афганистане. Это же касается, хотя и без перспектив к компромиссам, диалога по Ближнему Востоку, в частности, по Сирии», – отметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

    «Точно никакого движения вперед не будет по теме Украины», – подчеркнул эксперт. «Не думаю, что эта тема вообще будет обсуждаться в параметре компромиссов. Белоруссия, в свою очередь, вовсе не может быть предметом переговоров между США и Россией. Американцы могут высказать по этой теме претензии, но Россия укажет на суверенность Минска», – прогнозирует собеседник.

    Политолог указал на то, что «американцы могут высказаться по теме блогера Алексея Навального, но с российской стороны им будет сказано, что это наше внутреннее дело и не нужно в это лезть».

    Иного мнения относительно перспектив саммита придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Рассматривая заявленные Россией темы для обсуждения, я вижу дружелюбную и конструктивную повестку дня. Надеюсь, что американцы предлагают Москве такие же темы. Я согласен с тем, что нужно обсуждать взаимные интересы сторон. Потому что говорить о демократии и правах человека – это тупик», – отметил Рар.

    По его словам, России и США важно сообща бороться с пандемией и ее последствиями. «Дело даже не в том, чтобы российская вакцина «Спутник V» обязательно поставлялась в Европу. Главное – остановить эпидемию в регионах, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить вакцинацию граждан. В этой связи американцы предложили грандиозный проект – бесплатно вакцинировать людей в этих странах. Если Россия поддержит данную идею, это станет подтверждением намерений двух великих держав бороться против глобальной угрозы», – пояснил собеседник.

    Что касается взаимодействия России и США в киберпространстве, то здесь необходима «политика разрядки». «Сторонам давно пора перестать обмениваться обвинениями в адрес друг друга. Этот вопрос мог быть урегулирован во время встречи Путина и Трампа, но США не захотели сотрудничать. Возможно, сейчас обе стороны наконец начнут создавать рабочие группы и будут работать в этом направлении», – предполагает политолог.

    Также лидеры России и США обязательно обсудят вопрос, «как спасти глобализацию в условиях, когда Запад вводит ограничения на торговлю с Китаем». «В этом ряду стоит и проблема, связанная со строительством «Северного потока – 2», и проблема экспорта российских энергоресурсов на Запад. На мой взгляд, вместо того, чтобы искать способы ограничить глобальную торговлю, ее нужно оживлять», – убежден Рар.

    При этом политолог считает, что самым значимым компромиссом может стать обсуждение отказа Украины от перспектив вступления в НАТО. «В таком случае все «красные линии», обозначенные Россией, уйдут в небытие. Главное, чтобы Украина вернулась на нейтральные позиции. В таком случае всем будет гораздо проще решить проблему Донбасса», – полагает Рар.

    Еще одним важным региональным аспектом в диалоге Путина и Байдена, по мнению эксперта, будет Афганистан. «Этот регион может стать головной болью для России, потому что американцы проиграли войну, в чем боятся признаться. В результате туда вновь придут исламские террористы. Поэтому, с одной стороны, России выгодно было бы сотрудничать с США и Западом в этом вопросе. С другой – ей необходимо защитить своих центральноазиатских союзников от исламизма», – убежден Рар.

    Ключевой частью переговоров, как отмечает собеседник, станут вопросы стратегической стабильности и разоружения.

    «Путин и Байден будут говорить о том, чтобы в минимальной форме продлить или возобновить режимы разоружения, вместо того, чтобы денонсировать договоры, которые были заключены за последние сорок лет», – предполагает эксперт.

    Что касается темы Белоруссии, то здесь многое будет зависеть от тональности и течения разговора двух лидеров. «Белоруссия входит во все союзы с Россией. Это то же самое, если бы Россия начала обсуждать нарушение прав человека в Польше. НАТО и ЕС заявят, что это их зона влияния, а Россия не должна вмешиваться в их дела. Путин может сказать то же и о Белоруссии. Но он может согласиться с Байденом в том, что Москва не получает никаких выгод от постоянных конфликтов Лукашенко с Западом. То, что Запад оказывает на него определенное давление, это правда. Но зачастую он и сам провоцирует конфликты. Думаю, здесь Россия может способствовать урегулированию противоречий между двумя сторонами», – объяснил политолог.

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



    Обсуждение:  58 комментариев
    Рар указал, что тема Нагорного Карабаха также может обсуждаться, но не столь глубоко, чтобы США и Россия смогли предложить какие-то конкретные решения. «То, что Москва взяла на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, никто на Западе не критикует. Американцы особо не вмешиваются в дела на Кавказе и у них нет серьезных рычагов влияния на Азербайджан и Армению. Поэтому углубленный разговор о Нагорном Карабахе вряд ли возможен», – считает эксперт.

    Наверняка будет затронута и традиционная для США тема прав человека в России. «Западные НКО и СМИ требуют от Байдена обсуждения этой темы с Путиным. Он не может этого избежать, иначе его имидж пошатнется, – убежден политолог. – Мы видим, что по поводу Навального сложились диаметрально противоположные точки зрения: для России это человек, который занимался деятельностью, подрывающей основы конституционного строя, а на Западе Навальный – своеобразный Робин Гуд. Обсуждение этой темы нужно просто выдержать обеим сторонам», – заключил Рар.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •