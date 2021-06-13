Путин предложил Байдену киберпартнерство

Владимир Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Джо Байденом – это проблема цифровой безопасности. Российский лидер сообщил о готовности Москвы наладить с Вашингтоном взаимную выдачу киберпреступников, но при соблюдении нескольких условий. О каких именно условиях идет речь и почему сетевая безопасность становится приоритетной темой в переговорах между Россией и США?

Российский лидер Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе. «Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1».

Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.

На этом фоне в воскресенье лидеры стран G7 договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью. «Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей (ransomware). Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей», – написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

При этом в начале июня Госдеп призвал Россию обеспечить прекращение хакерской деятельности. Тогда же появились утечки о намерении Джо Байдена начать подготовку «наступательных киберопераций» против «российских хакеров». А 13 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Джо Байден также заинтересован в том, чтобы обсудить с Владимиром Путиным борьбу с хакерами, применяющими вирусы-вымогатели. Позже и сам Байден заявил, что США открыты для идеи привлечения к ответственности своих киберпреступников, действующих против РФ.

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«Москва далеко не первый раз предлагает обсудить проблему кибербезопасности как ключевой вопрос будущего. Об этом свидетельствуют и недавние события в США: атака на сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающую компанию JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Такие вещи влияют на жизнь целых регионов. Сегодня необязательно бомбить страну – достаточно провести мощную хакерскую атаку», – говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Но вместо того, чтобы договориться о правилах поведения в киберпространстве, американцам удобнее во всем обвинять русских. Тем не менее, все прекрасно понимают, что вопрос кибербезопасности будет остро стоять будущем. Поэтому затронутая Путиным тема оказалась на повестке дня», – считает эксперт.

Собеседник обратил внимание на тот факт, что Россия, в отличие от США, никогда не говорит о том, что против нее действуют американские хакеры и не требует их выдачи. «Таков стиль нашей дипломатии. Но в целом работа по линии МВД ведется. Другое дело, что она фактически заморожена со стороны американских силовых структур. И если бы нам удалось создать прозрачную систему правил поведения с четко прописанными процедурами – всем стало бы легче жить. Международному сообществу пора определиться, какие виды хакерских атак можно считать актом терроризма и войны», – уверен политолог.

Впрочем, на пути к заключению договоренностей по кибербезопансости есть ряд идеологических барьеров.

«Проблема в том, что ведущие страны мира уже 15 лет пытаются договориться о совместных соглашениях в области кибербезопасности, в том числе – по инициативе России. Но американцы всячески торпедируют эти соглашения.

Более того, в 2018 году Дональд Трамп подписал национальную киберстратегию США (оригинал документа можно прочитать здесь, а перевод на русский здесь – прим газеты ВЗГЛЯД). В стратегии прямо написано, что США должны быть лидерами в киберпространстве и именно американцы намерены создавать правила поведения в этой сфере. А те, кто не будут следовать их правилам – будут наказаны. При этом врагами в киберсфере названы Россия и Китай», – рассказал ИТ-эксперт, специалист в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов.

«Кроме того, коль «свободный интернет» служит продвижению американских ценностей и интересов корпораций – никому не будет позволено заниматься регулированием интернета, руководствуясь «ложными» понятиями суверенитета и информационной безопасности. То есть понятия суверенитета и безопасности не ложны, когда касаются США, и ложны во всех остальных случаях», – продолжил собеседник.

«В этих условиях мы видим, что у нас есть прямой враг в киберпространстве, который объявил о планах доминировать и подчинять себе остальных игроков киберсферы. Понятно, что в Минобороны России и администрации президента не дураки сидят, поэтому Путин назвал эту тему важнейшей и ключевой для вопросов ближайшего будущего», – полагает эксперт.

«Другое дело, что с Байденом вряд ли удастся договориться по этим проблемам. Считая себя лидером, Вашингтон не захочет накладывать на себя какие-либо ограничения. Это же касается попыток наладить взаимную выдачу киберпреступников. США ранее никогда никого никому не выдавали, но при этом похищали людей по всему миру», – напомнил Ашманов.

«Я несколько раз разговаривал с теми, кто занимался попытками спасти от экстрадиции русских разработчиков, которых обвинили в том, что они хакеры. Американцы зачастую работают очень грубо. Допустим, в тюрьме Греции или Таиланда сидит наш специалист, американцы пригоняют самолет в аэропорт и человека просто выдергивают из тюрьмы, не заморачиваясь юридическими вопросами.

Затем человеку грозят большим сроком, но предоставляют возможность сократить срок в случае, если он даст им нужные показания. А если специалист согласится работать на АНБ – тогда ему вообще ничего не грозит. И зачем при такой налаженной схеме американцам договариваться с нами?», – риторически отметил эксперт.

На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени



«Более того, в ситуации, когда американцы раскручивают бренд «русских хакеров», нам категорически нельзя соглашаться на выдачу тех, кого они сочтут преступниками. Это и нашей Конституцией запрещено. Поэтому Путин скорее демонстрирует доброю волю и намерение договориться о каких-то базовых принципах сотрудничества», – прогнозирует Ашманов.

Достижение самых базовых договоренностей в этой сфере будет уже значительным результатом.

«Если в области контроля над вооружениями, несмотря на все разногласия, Россия и США умеют находить компромиссы, то с кибербезопасностью все иначе. Здесь слишком много белых пятен. Даже когда Трамп на саммите G20 в Гамбурге в разговоре с Путиным сказал, мол, Вашингтону и Москве было бы неплохо создать рабочую группу по кибербезопасности, вернувшись домой ему пришлось дезавуировать свое заявление. В Вашингтоне по-прежнему очень многие настроены против эффективного сотрудничества России и США в этой сфере», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Но если Путину и Байдену удастся договориться о начале хотя бы консультаций на уровне экспертов, профильных чиновников, дипломатов и военных – это будет важнейшим достижением переговоров в Женеве. Понятно, что стороны не смогут договориться обо всем сходу, но сам факт обсуждения и дальнейшей работы по этой теме станет достойным итогом саммита», – резюмировал Кортунов.

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