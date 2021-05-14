Хакеры приучают крупный бизнес платить выкуп

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НОВОСТЬ ЧАСА

Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:21  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

Замена импортного двигателя для МС-21 собственной разработкой – реальное достижение России Нина Падалко/РИА Новости
Российская промышленность не только справилась с кризисом в 2020 году лучше европейцев, но и добилась серьезного достижения в обрабатывающей отрасли. Стране удалось вдвое сократить импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60%. В чем именно удалось достичь успеха и какие проблемы еще осталось решить? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим. Подробности...
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НЛО и другие неприятности в эпоху постправды

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если в 1970-1980-х годах главной проблемой общественного сознания было «сокрытие правды», то в наши дни — политическая повестка. Как меняется климат, кто подрывает стратегическую стабильность, сколько существует гендеров и многое другое зависит от того, кто отвечает на поставленный вопрос. Подробности...
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Зачем России становиться комфортной для мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин хочет сделать Россию комфортной страной для иностранных трудовых мигрантов. Не ради них или их комфорта, хотя и в этом тоже есть смысл, а во имя российских национальных интересов. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины
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    Хакеры приучают крупный бизнес платить выкуп

    Хакерская группировка DarkSide легко парализовала топливный рынок в США    14 мая 2021, 00:10
    Фото: John Spink/ The Atlanta Journal-Constitution/TNS/ABACA/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    Хакерская атака, из-за которой десятки штатов США оказались без бензина, получила неожиданное развитие. Оператор трубопроводов признался, что заплатил киберпреступникам крупный выкуп, чтобы возобновить поставки топлива на восточное побережье Америки. Почему крупная компания из одной из самых технологически развитых стран мира стала жертвой сетевых вымогателей? В четверг стало известно о новых жертвах хакеров.

    В четверг стало известно, что компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов США, выплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе эта фирма, обеспечивающая 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя, который заблокировал работу серверов до тех пор, пока жертва не выплатила требуемую сумму.

    Менеджменту Colonial Pipeline  пришлось временно приостановить работу компании.  Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, ведь остановка трубопроводов привела к отсутствию топлива на половине заправок в 17 штатах юго-востока США и даже в столичном округе Колумбия. При этом были сорваны поставки не только бензина, но и дизельного и авиационного топлива. В итоге, «компания заплатила солидный выкуп неотслеживаемой криптовалютой в течение нескольких часов после атаки», сообщило агентство Bloomberg. После того как хакеры получили требуемую сумму, они предоставили компании специальный инструмент для восстановления работоспособности компьютерной сети. Как заверила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, оператор возобновит работу трубопроводов в ближайшее время.

    Виновники кибератаки стали известны сразу, похоже, что они особо не и скрывались. В выводе трубопроводной компании из строя уличили группировку хакеров DarkSide («Темная сторона») – это сообщество сетевых преступников, в частности, упомянула зам помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. В американской прессе появились сообщения о «русском  следе». Так, Bloomberg утверждает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

    Справедливости ради, отметим – американское руководство на сей раз не считает российские власти «ответственными» за атаки на Colonial Pipe. Об этом, в частности, заявил в четверг президент Джо Байден. Впрочем, сославшись на доклад ФБР, Байден сказал: «У нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России». По словам президента США, Вашингтон поддерживает контакт с Москвой по поводу взлома Colonial Pipeline.

    В четверг Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак. В Белом доме признали, что этот документ, призванный повысить кибербезопасность Соединенных Штатов, прямо связан с «отрезвляющим напоминанием» в виде недавних хакерских взломов. В администрации Байдена, в том числе, прямо упомянули нападение на Colonial Pipeline.  Как бы то ни было, главным итогом этой истории стало решение руководства стратегически важного предприятия исполнить требования вымогателей.

    Случай с масштабной хакерской атакой на американскую компанию говорит в первую очередь о том, что реальный сектор экономики очень плохо представляет себе опасности, исходящие из Сети, полагает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. «Интернет-технологии двигаются очень быстро, а характерная черта реального сектора – это длительность в подготовке и реализации проектов», – сказал Клименко газете ВЗГЛЯД.

    Завод надо строить в течение нескольких лет, это не IT-стартап, который можно запустить «с колес», заметил собеседник. Отсюда – некоторая инертность и неторопливость в переходе к новым технологиям.  Эксперт напомнил о казусе с кассовыми аппаратами в одной из крупнейших розничных торговых сетей США Walmart. Как выяснилось, они работали на устаревшей операционной системе Windows 95, когда вокруг вовсю используется Windows 10. «Весь старый бизнес, который находится в реальном секторе экономики, находится в зоне риска со стороны разных IT-вызовов», – полагает Клименко.

    «Вирусы-блокировщики, с одним из которых столкнулась Colonial Pipeline – это реальное бедствие, которое идет по всему миру.

    То, что произошло – не свидетельствует о том, что в США или в Европе низкий уровень цифровой безопасности, но говорит об общей проблеме. О том, что большому бизнесу следует серьезнее относиться к киберугрозам», – указал Клименко.

    Российские предприниматели, которые работают в сфере высоких технологий, пожалуй, большее внимание уделяют оценке рисков, в том числе угроз хакерских атак, полагает эксперт. «Есть стандартные процедуры, которые мы делаем на автопилоте. Мы привыкли быть во враждебной интернет-среде, мы и под хакерами были, и под DDoS-атаками. Мы уже знаем, что нужно делать, – заметил Клименко. – А коллеги в реальном секторе экономики, в том числе в российском, этого не понимают. Для них проходить через эти проблемы в новинку».

    Однако, полагает Клименко, случай с Colonial Pipeline заставит большой бизнес преодолеть «надменность по отношению к IT-сфере», потому что и ему пора уже принимать сетевые угрозы всерьез. Это повлечет рост бюджетов на кибербезопасность, на привлечение IT-специалистов высокого уровня в реальный сектор экономики. Ведь история об удачном цифровом рэкете вызовет расцвет этого вида преступности. Тем более, что нет гарантий того, что получив выкуп, преступники успокоятся и не активируют свой вирус вновь.

    Кстати, в четверг группа DarkSide разместила на своем сайте информацию о своих новых жертвах. Это четыре компании, чьи данные оказались в руках взломщиков. Это итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials и компания из США All American Asphalt. С них хакеры также требуют выкуп. 

    Клменко считает, что злоумышленники выбрали тактику, которая затруднит  их розыск. Так, следствию вряд ли удастся выйти на хакеров, отследив движение денег: цифровые взломщики потребовали выкуп в биткоинах или их аналогах. «Криптовалюта позволяет остаться анонимным, – пояснил собеседник. – У нас мода на взятки в криптовалюте. Очень удобно: попробуй отследи». Но попытки предотвратить использование биткоинов и другой «крипты» в преступных целях уже предпринимаются, добавил Клименко.

    «Есть специальные сервисы, которые помечают «крипту», полученную от незаконных действий, и эти единицы платежной системы могут быть не приняты к оплате, – отметил эксперт. – С другой стороны, в мошеннических целях разработаны миксер-сервисы,  которые дробят и рассылают криптовалюту, так что ее происхождение потом труднее отследить». В любом случае, «крипта» остается самым безопасным для злоумышленников способом расчетов во всякого рода сомнительных ситуациях, добавил Клименко.


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