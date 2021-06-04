Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»

«Если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о планах президента США поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.

«В доктринальных документах США сказано, что в ответ на хакерские атаки они могут применять не только кибеоружие, но и военные средства. Однако я слабо верю в то, что американцы в ответ на атаку рискнут нанести удар по территории России с применением обычных вооружений. Вместо этого они могут осуществить атаки на сети общего пользования и на локальные сети российских организаций», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Кроме того, по его словам, американские власти могут объявить некоторых лиц в международный розыск и задержать их на территории других государств. «Известно, что нескольким российским гражданам минюстом США были предъявлены обвинения в участии в кибератаках», – добавил эксперт.

«При этом точно установить, откуда была осуществлена атака, чрезвычайно сложно. Поэтому такие обвинения основаны на неких предположениях из разряда «highly likely». Однако если говорить об атаках на киберструктуру иностранных государств, то они представляют собой так называемые DоS-атаки – здесь подразумевается перегрузка сети и отказ в обслуживании сервера. Многие российские государственные информационные ресурсы таким атакам уже подвергались», – отметил Мураховский.

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что Россия предлагает не рассматривать киберпространство, включая социальные сети, как поле боя. А американцы с таким взглядом не согласны. «Они считают, что надо разграничить оборонительные и наступательные возможности в киберсистемах и тщательно отслеживать вредоносные возможности других государств. Но я считаю, что в киберсети практически невозможно разграничить такие средства и точно определить, является ли очередной сбой в работе сети хакерской атакой», – рассказал Мураховский.

Эксперт предполагает, что если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично. «У нас для этого есть все необходимые технические средства», – пояснил он.

Кроме того, как отметил Мураховский, у России под управлением Генерального штаба ВС РФ есть специально обученные специалисты кибервойск. «Специалистов такого профиля готовят военные институты и гражданские ВУЗы. Россия в этом плане находится на одной из передовых позиций в мире. У нас есть и компетентный персонал, и высокотехнологичные средства, с помощью которых решаются задачи киберпространства», – заключил собеседник.

В пятницу правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров, сообщили.

Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпании считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.

Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.

В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».

Между тем Блинкен выражал мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

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