«Большая семерка» договорилась о мощном ответе киберпреступности

Западные СМИ: У сборной России было чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией

«Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву», – пишут европейские СМИ, комментируя итоги состоявшегося матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге, который завершился разгромным поражением от бельгийцев. Также европейская пресса остро отреагировала на отказ россиян преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.

«В то время как бельгийцы преклонили колено, чтобы выразить свое неприятие расизма, русские, представители одной из самых смешанных рас на Земле, оставались прямолинейными, безразличными и приветствовали публику. С наполовину заполненных трибун болельщики зловеще свистели в сторону игроков в красных свитерах», – пишет испанская El País.

Что касается результатов игры, то, по мнению авторов, «хрупкая сборная России погибла под заброшенными мячами». «В дебюте матча Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву. И Россия сделала свое дело. Местной сборной потребовалось 10 минут, чтобы сдаться», – указывает испанское издание, назвав сборную России командой, «в которой смешаны исторические комплексы неполноценности со странной беспечностью».

В то же время журнал France Football охарактеризовал защиту сборной как «катастрофическую», вратаря Антона Шунина – «далеким от своих прославленных предшественников», а действия россиян в атаке – «робкими». «Бельгийцы причинили боль русским. У них было мало желания, мало контроля, мало уверенности и чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией», – констатирует французский журнал.

В свою очередь немецкий Der Spiegel указал на то, что Россия «не могла догнать» Бельгию. Также журнал обратил внимание на жалобы тренера Станислава Черчесова относительно вопросов журналистов о BLM. «Это не вопрос, касающийся футбола. Только спортивные вопросы, пожалуйста!», – приводит слова Черчесова немецкое издание.

«Матч с Россией оказался слишком легким для Бельгии», – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – Лукаку забил дважды и стал лучшим бомбардиром турнира. Излишне говорить, что он был и лучшим игроком матча. Хотя нам нужно дождаться настоящего испытания, прежде чем мы начнем хвалить Бельгию».

Между тем бельгийская пресса наполнена издевками в адрес российской сборной. «Русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. Слабая Россия смирилась с результатом», – говорится в материале Wallfot, передает «Чемпионат.ру». «Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя», – заключает издание HNL.

Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.

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