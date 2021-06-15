Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

Что будут обсуждать и о чем в итоге договорятся лидеры России и США на предстоящей уже завтра встрече в Женеве? Догадки на этот счет, а также иные соображения, связанные с саммитом Путина и Байдена, высказывают политики, аналитики и пресса всего мира. Среди них есть как серьезные, так и анекдотические, и особенно в этом смысле отличились Польша и Украина.

До встречи Путина и Байдена остаются считанные часы, и эксперты, политики, а также журналисты всего мира уже активно рефлексируют относительно саммита. Его причин, хода и, самое главное, последствий.

Рейв-вечеринка для милых фермеров

В категории «самые веселые рефлексии» побеждают, конечно же, хозяева – швейцарцы. Казалось бы, журналистское сообщество страны должно бы радоваться тому, что у них проходит столь важное мероприятие. Однако они еще раз доказали, что имеют особенный – крайне местечковый – взгляд на все события, которые происходят вне швейцарских границ.

«За несколько дней до этого по Женеве будет невозможно перемещаться. И с точки зрения дорожного движения, и с точки зрения закона», – рассказывают швейцарской L'Illustré опрошенные журналистами специалисты по безопасности. По их словам, район «состоит из милых фермеров, выращивающих экологически чистые продукты, которые круглый год заботятся о своих полях, а теперь там все будет разворочено, чтобы организовать дикую рейв-вечеринку. Весь сектор станет игровой площадкой для разведки на время саммита».

Элементом местечковости является и мнение о том, что на саммите могут произойти какие-нибудь события, достойные новой серии Бондианы. «Боссы ЦРУ и КГБ находятся под огромным давлением. Такого уровня интенсивности встреч не наблюдалось очень давно. Новым по сравнению с предыдущими саммитами является то обстоятельство, что оба сталкиваются с такими мощными странами в плане разведки, как Китай и даже Иран, которые злорадствуют по поводу того, что «Женева» может пойти не так. Не говоря уже об израильтянах, которые могли выдать какой-нибудь подвох за иранскую операцию. Конечно, это маловероятно, но, как и все службы, они строят планы на все ситуации, даже самые маловероятные», – пишут швейцарцы.

Отдельно стоит, конечно же, отметить пассаж о том, что хоть какое-то продвижение в российско-американских отношениях после саммита все равно будет. На уровне спецслужб, которые вынуждены вместе организовывать саммит. «Именно в эти моменты создаются дружеские отношения, даже между агентами вражеских стран. В течение месяца русские и американцы будут встречаться и работать вместе во время подготовки. Они могут даже стать лучшими друзьями, однако с риском быть завербованными. Шпион может стать двойным или даже тройным, каковыми являются подавляющее большинство двойных агентов. Так что каждый будет следить еще и за своими товарищами», – резюмируют швейцарцы.

Убрал Россию в коробку и положил на полку

В категории «самые взвешенные рефлексии» побеждает в целом Западная Европа и Канада, а также некоторые трезвые комментаторы из Восточной Европы. Тамошние эксперты и политики относятся к саммиту со сдержанным оптимизмом. Не испытывают иллюзий. «Невысокие ожидания и готовность к разочарованию – это хороший подход», – уверен Матьё Булег из ведущего британского брейн-центра «Чаттам-Хаус». Не ожидают сиюминутных прорывов. «Встреча лицом к лицу, которая изменит ход истории, или скорее будет иметь последствия, которые мы почувствуем только постфактум», – говорит Ришар Латандресс, вашингтонский корреспондент крупнейшей канадской франкоязычной сети TVA.

Ну и, наконец, расписывают вероятные сценарии компромиссов. «Одним из важнейших двигателей его внешней политики является ощущение необходимости вернуть России в мире то место, которое она заслуживает. И подобные события способствуют достижению его цели. Так что сам по себе саммит – это уже победа», – уверяет известный британский политолог-русист Марк Галеотти.

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В свою очередь, по мнению британца, у Байдена другая цель – «положить Россию в ящик, а ящик убрать на полку», поскольку «у него другие проблемы – в частности, Китай и ковид». Поэтому, считает Галеотти, посыл Байдена на встрече будет простым: «пока вы не делаете ничего, что заставляет меня действовать, я не буду уделять вам слишком много внимания».

И в принципе, Москву бы такой вариант устроил, если бы не маленькое «но» – понимание той границы, пересечение которой «заставит Байдена действовать». Так уж получается, что в мире развернута масштабная антироссийская истерия. И любое бездоказательное обвинение относительно участия России в каких-либо акциях (взрывы во Врбетице, посадка в Минске борта Ryanаir), любые шаги Кремля во внутренней политике (посадка Навального) сразу же раскручиваются до статуса глобальной проблемы, на которую Штаты реагируют. Гарантировать отсутствие реакции Байден не сможет – ведь он не в состоянии надеть намордник на Конгресс, имеющий право принимать какие-либо санкции в адрес Москвы.

Программой-минимум саммита же станет простое прояснение позиций. «Важно, чтобы они встречались за закрытыми дверями. Байден и Путин очень хорошо знакомы друг с другом. Если мы уберем в сторону различный фарс от СМИ и угрожающие выражения лиц, то я думаю, что они смогут все друг другу прояснить. И это поможет успокоить ситуацию», – уверен чешский политолог Кшиштоф Козак.

Польские островитяне

В категории «самые яростные рефлексии» побеждают восточноевропейцы. Конечно, не все – Прибалтика реагирует на саммит в классическом для себя стиле «как угодно белому господину». «У нас нет причин сомневаться в нашем ближайшем трансатлантическом союзнике. Администрация Байдена неоднократно подчеркивала свое обязательство работать в тесном сотрудничестве со своими европейскими союзниками», – отмечается министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Такую же позицию занимает его литовский коллега Эдгарс Ринкявичус.

А вот Польша в гневе. И солирует тут не какой-то эксперт, а министр иностранных дел страны Збигнев Рау. Ему категорически не понравилось, что перед саммитом Джозеф Байден не проконсультировался с поляками. Причем встречи в рамках саммита НАТО министру было недостаточно.

«Мы не можем рассматривать рутинное польско-американское общение на официальном уровне в качестве подходящего формата для обсуждения вопросов фундаментального характера, имеющих стратегическое значение для региона, – говорит министр Збигнев Рау. – Эти вопросы требуют консультаций на гораздо более высоком уровне. К сожалению, прибывшая в Европу американская делегация во главе с президентом Джо Байденом так взволнована его встречей с президентом Путиным, что она не удосужилась организовать его встречи с союзниками на восточном фланге».

Причем под союзниками он имел в виду, конечно же, Польшу, которую на саммите представлял президент Анджей Дуда. Не пояснив, правда, с какой стати Джо Байдену делать специальный саммит с Дудой, который отнюдь не является первым лицом в своей стране. Это для поляков встреча их премьера с каким-нибудь госсекретарем США (то есть министром иностранных дел) является важной и престижной, а президент США по протоколу должен встречаться на саммитах с равным ему по рангу.

Почему же Байден не спрашивает советов поляков? «В некоторой степени он хочет попытаться поладить с Путиным, что, конечно, не является позитивной новостью для Польши. Однако таковы стратегические реалии нашей страны, которая в последние годы по собственному желанию стала островом и не может рассчитывать на полную поддержку», – говорит польский генерал, разведчик и бывший атташе в вашингтонском посольстве Ярослав Строжик.

Периферийная страна

Главный же приз опроса – в категории «на измене» – уходит все-таки не полякам (Варшава, при всех ее слабостях, обладает хоть какой-то субъектностью), а Украине. Которая превратилась из страны в шахматную доску, о правилах игры на которой Путин с Байденом могут договариваться.

Политики с Незалежной, конечно же, храбрятся.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Байден на встрече скажет Путину о том, что «Украина не брошена в одиночестве». «Мы надеемся, что президент Байден использует все своим возможности, все свои силы и политический вес как лидера свободного мира для того, чтобы донести до Владимира Путина: его война на Украине провалилась и пора ему тихо уйти и оставить Украину в покое», – уверяет министр.

Однако, к сожалению для него, тема будет обсуждаться отнюдь не в таком ключе. «Встречи между американским и российским президентами всегда вызывают на Украине беспокойство и страх. Все понимают, что Путин хочет от такого рода саммитов с американцами – новое ялтинское соглашение, по которому Украина будет зафиксирована в российской сфере влияния», – говорит Алена Гетманчук из украинского центра «Новая Европа». «Украина опасается, что соглашения между Байденом и Путиным могут превратить ее в периферийную страну», – продолжает эту мысль один из самых взвешенных украинских политологов Вадим Карасев.

Конечно, власти Незалежной против такого ключа. «Никаких сделок по Украине без Украины. Это наша принципиальная позиция», – прокомментировал Дмитрий Кулеба перспективы сделки. Забыв, по всей видимости, добавить, что эта «принципиальная позиция» Киева интересна лишь Киеву. Если Байден о чем-то договорится с Путиным касательно Киева, Украине об этом сообщат постфактум. И если каких-то украинских руководителей это не устроит, то они перестанут быть украинскими руководителями.